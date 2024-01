Muore durante un’immersione nel mare di Ostuni un dirigente medico dell’ospedale Perrino.

Pietro Gatti, direttore del dipartimento di area medica dell’Asl di Brindisi e primario di Medicina interna all’ospedale Perrino di Brindisi, è deceduto ieri, nel corso di un’immersione nelle acque di una delle marine di Ostuni, in località Rosa Marina. Impegnato in una battuta di pesca subacquea, il corpo del medico è stato recuperato verso le ore 17, con indosso la specifica muta, dopo che la famiglia aveva lanciato l’allarme, non avendo più avuto contatti con lui.

Omonimo del celebre poeta dialettale di Ceglie Messapica, anche il primario del Perrino era originario della cittadina in provincia di Brindisi, ma risiedeva a Bari. Specializzato in oncologia, era diventato da pochi giorni membro del neocostituito direttivo del Comitato tecnico-scientifico: “Dieta mediterranea: nutrizione, prevenzione e cultura”, su iniziativa di un intergruppo parlamentare formato da 52 esponenti fra Maggioranza e Opposizione. Il dottor Gatti si occupava prevalentemente di patologie oncologiche, autoimmuni e rare, dell’apparato gastrointestinale ed epatico ed aveva alle spalle molte pubblicazioni scientifiche.

La direzione dell’ASL di Brindisi, appreso il tragico evento, in un comunicato si unisce al dolore dei familiari ricordandone parimenti le qualità professionali e le doti umane.