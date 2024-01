I ringraziamenti del sindaco di Bari Antonio Decaro

Bari- i ringraziamenti del sindaco Antonio Decaro, nel suo ultimo mandato, sul palco di Radio Norba

Antonio Decaro nel suo ultimo mandato come sindaco del comune di Bari ha voluto fare i suoi auguri alla città sul palco di Radio Norba, trattenendo le lacrime “… con l’auspicio di vivere il nuovo anno come lo abbiamo vissuto in piazza, con il sorriso e la gioia nel cuore…ti voglio bene Bari, vi voglio bene…siete la mia casa, siete la mia famiglia, siete il mio porto sicuro dove tornerò sempre..”

Una serata riuscita, per accogliere l’arrivo del 2024 in piazza della Libertà, che a mezzanotte si è trasformata in una discoteca. Gli artisti tutti molto emozionati, hanno permesso una festa bellissima. Alla fine dello spettacolo sono arrivati anche i ringraziamenti e gli auguri del sindaco agli operatori che hanno permesso la realizzazione del concertone di Capodanno.