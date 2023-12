Le opere pubbliche previste nel 2023 dalla provincia di Taranto

I lavori stradali della provincia di Taranto previsti nel 2023 inizieranno tra qualche settimana

Nel 2023 con l’obiettivo di migliorare la circolazione delle strade della provincia di Taranto e aumentare la sicurezza sono stati previsti complessivamente 6 milioni e mezzo, di opere pubbliche, da investire in illuminazione, rifacimento del manto stradale, della segnaletica e sostituzione delle barriere di protezione.

L’amministrazione provinciale ha progettato 13 diverse opere. Le strade interessate sono le provinciali di Palagiano, Castellaneta, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Maruggio, Sava-Lizzano, Fragagnano, Massafra, Crispiano, San Giorgio Ionico – Pulsano. Tra qualche settimana inizieranno i primi lavori.

Come sono divisi i fondi nelle varie province

1.850.000 Castellaneta e Palagianello

600.00 Ginosa

450.000 Laterza

600.000 Martina Franca

550.000 Castellaneta

450.000 Maruggio

400.000 Sava – Lizzano

139.000 Massafra e Crispiano

900.000 San Giorgio Ionico – Pulsano

Ha dichiarato il presidente della Provincia, Rinaldo Melucci: ” abbiamo rispettato quanto indicato nel nostro piano di interventi fissato per il 2023. Fra le progettazioni e l’aggiudicazione di lavori sono stati impegnati complessivamente quasi 6 milioni e mezzo di euro. Un impegno economico che dimostra come il miglioramento delle condizioni delle infrastrutture stradali stia rappresentando una priorità per questa Amministrazione sin dal suo insediamento. Ad ogni modo, il lavoro da fare è ancora tanto. Siamo solo all’inizio di una programmazione che, finalizzata a garantire strade sicure, a partire dalle prossime settimane farà registrare altre iniziative per buona parte delle arterie viarie del territorio.”