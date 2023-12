Arresto per atti persecutori a Laterza: intervento decisivo dei Carabinieri

L’Arresto per atti persecutori a Laterza rappresenta un episodio significativo nel contrasto alla violenza domestica. I Carabinieri della Stazione di Laterza hanno recentemente tratto in arresto un uomo di 46 anni, residente nella stessa città, accusato di comportamenti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

Da quando la loro relazione si è conclusa due mesi fa, l’individuo ha mostrato comportamenti inquietanti. Secondo le ricostruzioni, si sarebbe più volte appostato nei pressi della casa della donna, insistendo per un “incontro chiarificatore”. Tali incontri, come è noto, possono celare insidie e rischi per le vittime di stalking.

Dopo ripetute richieste, la donna ha ceduto, accettando di incontrare il suo ex compagno. Durante questo incontro, l’uomo ha esaminato gli armadi della vittima, cercando presunte prove di nuove relazioni amorose e lamentandosi per la presenza di nuovi capi di abbigliamento. Tale comportamento ha spinto la donna a denunciare le azioni vessatorie subite ai Carabinieri.

Proprio mentre si trovava in caserma per presentare la sua denuncia, l’ex compagno è arrivato, chiedendo insistentemente di vederla. I militari, prontamente intervenuti, hanno arrestato l’uomo, prevenendo così un’eventuale escalation della situazione.

È fondamentale ricordare che ogni accusa deve essere confermata con una sentenza definitiva, rispettando il principio della presunzione di innocenza fino a quel momento.