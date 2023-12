Scoperta a Bisceglie: arresto per 4mila petardi illegali

Nella tranquilla cittadina di Bisceglie, un arresto per petardi illegali ha scosso la comunità. La scoperta di un deposito clandestino di quasi 4mila petardi ha evidenziato un serio pericolo per l’incolumità dei residenti.

I finanzieri della Compagnia di Trani, in una brillante operazione, hanno scoperto e sequestrato un considerevole quantitativo di materiale pirotecnico illegale. L’arresto ha coinvolto due giovani di vent’anni, trovati in possesso di ordigni di vario tipo, alcuni anche di fabbricazione artigianale.

Il materiale sequestrato, stimato in un valore di circa 15.000 euro, comprendeva ‘tracchi napoletani’, ‘cipolle’, e batterie di fuochi pirotecnici. Gli ordigni, stoccati in modo precario, rappresentavano un pericolo immenso per il quartiere. L’arresto per petardi illegali ha svelato una realtà sommersa e pericolosa.

Le indagini proseguiranno per comprendere la filiera di approvvigionamento di questi prodotti illeciti. L’arresto non è solo un’azione punitiva, ma un passo importante verso la sicurezza pubblica.

Questo arresto a Bisceglie è un monito per tutti: la sicurezza e il rispetto delle normative sono essenziali per la tutela di tutti i cittadini.