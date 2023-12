Intervento a Casarano: arresto per possesso di droghe e coltello

Nel centro di Casarano, l’attività dei Carabinieri si intensifica nonostante le festività, con un recente arresto per droghe e arma bianca che mette in luce la costante vigilanza sul territorio. Questo arresto, avvenuto durante controlli ordinari, evidenzia il persistente impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine, in particolare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Durante un posto di controllo, l’attenzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Casarano è stata attirata dall’atteggiamento sospetto di un automobilista. Dopo aver fermato il veicolo, gli agenti hanno scoperto un coltello lungo circa 23 centimetri nascosto all’interno dell’abitacolo, segno inequivocabile di possibili attività illecite.

Estendendo la perquisizione alla residenza dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 250 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Questo rinvenimento ha portato all’arresto per droghe e arma bianca dell’individuo, che è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Questo evento sottolinea l’incessante impegno dei Carabinieri di Casarano nel mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico, in particolare durante periodi di festività dove il rischio di attività illecite può intensificarsi.

L’arresto per droghe e arma bianca a Casarano è un chiaro esempio dell’efficacia delle misure preventive e repressive messe in atto dai Carabinieri, a tutela della comunità e del rispetto della legge.