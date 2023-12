Violento impatto auto contro moto, centauro al SS Annunziata di Taranto

San Giorgio Ionico, oggi intorno alle 11, è stato teatro di un violento incidente stradale che ha coinvolto una macchina utilitaria e una moto di grossa cilindrata.

La dinamica dell’incidente non è ancora completamente chiara, ma sembra che il conducente della Fiat Panda abbia impattato contro la moto durante una svolta in un incrocio.

Purtroppo, a subire le conseguenze più gravi è stato il centauro, un uomo di quarant’anni residente nella zona. Dopo l’impatto, il motociclista è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso il nosocomio tarantino del SS Annunziata.

La gravità delle lesioni riportate ha reso necessario l’intervento immediato degli operatori sanitari.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente la Polizia locale e gli operatori del 118.

Attualmente, sono in corso gli accertamenti per stabilire con precisione la dinamica dell’evento. Gli inquirenti stanno effettuando i rilievi del caso per comprendere le responsabilità e le circostanze che hanno portato a questo tragico episodio.

Al momento, il conducente della Fiat Panda non sembra riportare conseguenze significative dall’incidente. Tuttavia, l’inchiesta in corso potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica collisione