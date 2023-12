Il borgo di Natale a Conversano. Installazioni interattive, musica e mercatini aspettando il giro con Babbo Natale

Il borgo di Natale a Conversano, per le feste ha organizzato una serie di eventi di intrattenimento con una novità; l’albero di Natale interattivo. Una delle installazioni più amate nel centro storico, sulla balconata Giannetta della città dei Conti. Questo albero, come per incanto, si illumina al tocco dei visitatori quando si prendono per mano.

L’offerta musicale del borgo è altrettanto suggestiva con il concerto della Regly Brass Band. Nell’ambito del Bandalarga Winter Music, ci saranno spettacoli previsti per sabato 23 dicembre alle 4:00 del mattino e in serata dalle 17:00. I mercatini natalizi, grazie all’iniziativa dell’associazione Mentipensanti, sono animati dalle mascotte. L’interpretazione di “No, non mi piace“, tratta dal capolavoro “Natale a casa Cupiello” di Eduardo De Filippo e curata da Demos. Verrà replicata il 23 dicembre alle 19:00, 20:00 e 21:00.

Tra le esperienze indimenticabili, i giri in carrozza con Babbo Natale al Lago di Sassano. Prossimi appuntamenti del 23, 16 e 30 dicembre, insieme alla corsa dei mille Babbi Natale con il Giro degli Archi Winter Edition di domenica.

Questo Borgo di Natale continuerà a offrire intrattenimento fino al 13 gennaio. Passeggiando fra le 100 mila luci che decorano il Castello e il centro della città, si arriva nel Polo Nord con l’igloo di Babbo Natale. Ma anche alla villa ottocentesca con la giostra luminosa. Si può pattinare sulla pista di ghiaccio e ammirare il paesaggio dalla ruota panoramica.