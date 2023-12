A Castellaneta il terzo settore protagonista con “Collettivamente”

Sarà il Palazzo Baronale, nel cuore del centro storico di Castellaneta, la location di “Collettivamente”, il momento partecipativo organizzato, mercoledì 20 dicembre, dal Csv Taranto in collaborazione con il Comune di Castellaneta.

Sarà un’occasione di incontro e confronto del terzo settore locale con la comunità attraverso un ricco programma di attività; il momento partecipativo si collega in un continuum con la XVII Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà che il Csv Taranto sta organizzando per la fine di gennaio, con al centro sempre l’impegno per il benessere della comunità e, in particolare, i giovani.

“Collettivamente” prenderà il via in mattinata, alle ore 10.00, con i saluti istituzionali del Sindaco, Dott. Giambattista Di Pippa, del presidente del Csv Taranto Francesco Riondino, e degli assessori comunali Anna Molfetta alla Cultura e Edo Sanarico alle Politiche Sociali; alla manifestazione interverrà anche la Consulta Giovanile del Comune di Castellaneta che attiverà un punto informativo.

In seguito si svilupperanno le attività: gli Amici delle Gravine di Castellaneta accoglieranno gli studenti del Plesso Iacobellis dell’I. C. Filippo Surico con il Laboratorio storico esperenziale “Conosciamo il Territorio, dai Fossili alla Flora e Fauna delle Gravine” che permetterà anche di riprodurre i fossili, mentre il Gruppo Scout Castellaneta 1 curerà “Consapevoli e felici: dal coinvolgimento alla realizzazione” con cui si potrà assistere alla costruzione di un angolo di squadriglia composto da tenda, cucina da campo e tavolo. “Nati per la musica” condurrà i più piccoli in esplorazioni sonore e vocali nel laboratorio musicale “Body percussion”, mentre “Cuore di argo ODV” sensibilizzerà alla cura degli “Amici a 4 zampe”, anche insegnando una loro corretta tolettatura. Il Gruppo di Castellaneta del Comitato Provinciale di Taranto per l’Unicef curerà il laboratorio “Adotta una …trottolina” e la Proloco-Castellaneta “Domenica Terrusi” sarà impegnata nel laboratorio “far vivere l’albero…delle radici comuni”. Sono in programma due mostre racconto: i docenti e gli studenti del “indirizzo moda” dell’I.I.S.S. “Q. O. Flacco” Castellaneta guideranno i visitatori nel percorso “Abiti da appendere… all’albero di Natale” e la Fondazione-Museo Rodolfo Valentino con la “Mostra Roll up su Rodolfo Valentino” illustrerà la vita e straordinaria carriera del genius loci che divenne uno degli attori più famosi in America del cinema muto.

Nel pomeriggio saranno attivati, a partire dalle ore 16.30, tutti i laboratori e le attività espositive del mattino e, inoltre, altri nuovi approfondimenti ed intrattenimenti: l’AFDHA curerà il laboratorio per “creare addobbi natalizi”, “Nati per la musica” e Dipartimento ASL Taranto cureranno il laboratorio dedicato alle donne in gravidanza “Suoni in pancia”, l’ADMO sarà impegnata nella campagna #unosucentomila #iltipogiusto per la sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo, la APS Khalesi-Centro servizi integrati Sofia condurrà un interessante momento di riflessione condivisa su “bisogni e fragilità della comunità e soluzioni di welfare innovativo”, i volontari della Croce Blu Castellaneta, oltre ad assicurare l’ordine ed il primo soccorso alla manifestazione, saranno impegnati in simulazioni di Primo soccorso ed esercitazioni.

Il Gruppo Scout Castellaneta 1 sarà presente anche nel pomeriggio augurando ai visitatori un Buon Natale con “Allegria, pettole castagne e vin brulé”.

“Collettivamente in musica” concluderà la manifestazione con le performance di due formazioni musicali locali: alle 18.30 si esibirà “The Ladies”, una band di quattro giovani musicisti, e a seguire – alle ore 20.00 – ci sarà il concerto dei “Meridio popular band Show“ che proporrà brani della musica popolare meridionale.