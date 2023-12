COMUNE DI TARANTO, VERDI E M5S ALL’OPPOSIZIONE: LE DICHIARAZIONI DI LENTI E ODONE

di Claudio Leone

Il consiglio comunale in corso si può considerare bollente non solo perché si vota il bilancio di previsione comunale, ma anche perché arriva dopo settimane di polemiche sull’ingresso di Italia Viva in maggioranza. Il primo a prendere parola è il consigliere comunale dei Verdi Antonio Lenti che conferma il passaggio all’opposizione in quanto il “caso Italia Viva” ha fatto deteriorare il rapporto di fiducia tra il suo partito e il Sindaco Melucci.

Il consigliere ambientalista in un passaggio afferma che “ci sono consiglieri che sono trattati come pedine, ci hanno provato anche con me, ci credevate davvero che avrei tradito il mio partito?”, chiaro riferimento ai tanti cambi di gruppo di cui molti consiglieri comunali si sono resi protagonisti in poco più di un anno di consiliatura.

Anche il Movimento 5 Stelle conferma il passaggio all’opposizione per bocca del suo unico consigliere comunale Mario Odone:” quello di Italia Viva è un problema che abbiamo cercato di arginare, confermiamo di stare all’opposizione, ma siamo aperti al dialogo per rispettare il contratto che abbiamo firmato con i cittadini con la coalizione Ecosistema Taranto”.

Tutto il consiglio comunale è ora col fiato sospeso aspettando di sapere se il PD voterà il bilancio di previsione del civico ente oppure seguirà le indicazioni della segretaria provinciale Anna Filippetti che ha indicato ai consiglieri democratici di “non votare”.