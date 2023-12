Giovane arrestato per spaccio a Monopoli: sequestrate 54 dosi di cocaina

Un evento sconvolgente ha scosso la tranquillità della città di Monopoli. Un giovane di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. La notizia ha suscitato grande interesse, non solo per la giovane età dell’arrestato ma anche per la quantità di droga sequestrata: ben 54 dosi, pronte per essere immesse nel mercato illecito.

Il successo dell’operazione è frutto di un’intensa attività info-investigativa condotta dal locale Commissariato di P.S. Un flusso insolito di persone verso un edificio nel centro cittadino ha destato sospetti, portando alla decisione di una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 21enne. Durante l’operazione, una calza contenente le dosi di cocaina è stata lanciata nel cortile interno dall’uomo, nel tentativo di disfarsi delle prove. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti oggetti utili al confezionamento delle dosi e 1450 euro in contanti, presunto guadagno dell’attività illecita.

Il giovane è stato immediatamente tratto in arresto e trasferito nel carcere di Bari. La sua detenzione, un provvedimento precautelare, è stata convalidata dal giudice. Il processo è ancora in corso, con ulteriori indagini che potrebbero portare a nuove rivelazioni sul caso.

Questo arresto solleva questioni importanti sulla presenza e la diffusione di sostanze stupefacenti nelle nostre comunità. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine sottolinea l’importanza della vigilanza e della collaborazione cittadina nel segnalare attività sospette.

Il caso del giovane arrestato per spaccio a Monopoli è un chiaro monito per la società: la lotta contro il traffico di sostanze illecite è un impegno costante che coinvolge tutti noi, dalle forze dell’ordine ai singoli cittadini.