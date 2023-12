Approvazione del Bilancio in “zona Cesarini” per STP Brindisi

Il CdA della Società Trasporti Pubblici (STP) della provincia di Brindisi ha approvato il Bilancio di Esercizio per il 2022, in un’assemblea cui hanno preso parte, sancendo così l’ufficialità della stessa, gli Enti soci di STP Brindisi, rappresentati dal Sindaco della città capoluogo, Giuseppe Marchionna, e dal Presidente della Provincia, Antonio Matarrelli.

Come ha voluto rimarcare la neo-eletta Presidente della Società, Alessandra Cursi, l’operazione ha richiesto un grande sforzo da parte degli organi interni all’Associazione, Collegio Sindacale e dall’Organismo di Revisione, che hanno predisposto le loro relazioni in tempi molto ristretti, e che andavano per questo ringraziati, assieme ai Sindacati e agli Enti soci, che visto lo stato di continua emergenza lavorativa ed occupazionale nella quale la Società lavora, si sono responsabilmente fatti carico dell’onere di collaborare alla riuscita di tale necessaria incombenza, indispensabile per l’effettivo prosieguo dell’esercizio a partire dai primi giorni del 2024.

Va ricordato che, negli ultimi mesi, STP Brindisi era stata scossa da un’indagine interna sulle cosiddette “corse fantasma”: tratte urbane ed extraurbane, previste nelle tabelle di marcia, non effettivamente percorse in svariate occasioni da parte degli autisti dei mezzi pubblici, con un grave danno erariale e di immagine per l’Ente. La vicenda aveva portato alle dimissioni del Presidente, Salvatore Tomaselli, e di due componenti del CdA, nonché all’avvio di 30 procedimenti disciplinari, ma aveva anche portato, ad inizio novembre, ad un rinvio forzato dell’approvazione del Bilancio di Esercizio.