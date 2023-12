Taranto: giovani sorpresi a nascondere cocaina, arrestati

In un’audace operazione antidroga a Taranto, la Polizia di Stato ha arrestato due giovani per spaccio di sostanze stupefacenti. Questa attività investigativa si distingue per la sua originalità, mettendo in luce l’ingegnosità usata per nascondere la droga.

In via Salinella, i Falchi della Squadra Mobile hanno osservato un’insolita attività di due giovani. I sospetti si sono concentrati su un movimento poco comune, dove il passeggero di un’auto di piccola cilindrata, dopo aver ricevuto una telefonata, si dirigeva verso una rampa di scale per poi tornare con piccoli involucri.

L’operazione antidroga a Taranto ha raggiunto il suo culmine quando i poliziotti hanno scoperto che i giovani nascondevano cocaina all’interno di un vecchio televisore. L’intervento ha portato al recupero di oltre 90 grammi di cocaina e alla perquisizione dei sospetti, da cui sono emersi quasi 800 euro in contanti e due cellulari.

Durante le indagini, è emerso che i giovani usavano un linguaggio codificato, con frasi come “una birra grande” o una “birra piccola” per indicare la quantità di cocaina richiesta. Questo dettaglio rivela un livello di sofisticatezza e pianificazione nell’attività di spaccio.

È importante ricordare che, secondo la legge italiana, per gli indagati vige il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva. L’operazione antidroga a Taranto è un esempio di come le forze dell’ordine lavorino assiduamente per contrastare il fenomeno dello spaccio, ma sempre nel rispetto dei diritti degli indagati.

L’operazione antidroga a Taranto non è solo un successo per le forze dell’ordine ma anche un monito per la comunità sulla creatività e l’ingegnosità usate nello spaccio di droghe. Questo caso evidenzia l’importanza della vigilanza costante e dell’intervento tempestivo delle autorità.