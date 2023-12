Il Sindaco Melucci azzera anche le Partecipate a Taranto a seguito della profonda crisi politica

In una mossa senza precedenti, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha preso provvedimenti decisi nei confronti delle società partecipate Kyma Mobilità, Kyma Ambiente e Infrataras.

Nella mattinata di oggi, il sindaco ha chiesto le dimissioni di un consigliere per ciascuna di queste società, determinando così la caduta automatica dei rispettivi Consigli di Amministrazione, in base alle norme regolamentari. Atto che giunge subito dopo l’azzeramento della giunta comunale di Taranto.

La decisione, che ha colpito duramente le società coinvolte, è giunta in seguito a una serie di tensioni politiche che hanno coinvolto non solo la Giunta comunale, ma anche le società partecipate. La mossa di Melucci rappresenta un tentativo di ristabilire l’ordine e la stabilità nelle istituzioni locali, in un contesto politico già turbolento.

La Giunta comunale ha subìto le prime conseguenze della situazione politica attuale, ma il sindaco ha voluto estendere il suo intervento alle società coinvolte, mostrando una determinazione a risolvere le problematiche in modo radicale.

La richiesta di dimissioni dei consiglieri e la conseguente decadenza dei Cda rappresentano un segnale forte da parte del sindaco, che sembra intenzionato a riformare e ristrutturare il panorama decisionale delle società partecipate.