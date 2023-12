Disagi ferroviari in Puglia: cancellazioni e ritardi

Il consigliere regionale della Lega, Romito, denuncia l’impatto negativo sulla mobilità e la sicurezza

Negli ultimi giorni, la tranquillità dei pendolari e dei cittadini pugliesi è stata fortemente compromessa a causa di pesanti ritardi e cancellazioni ferroviarie dovuti agli attraversamenti illegali dei residenti del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) di Palese. Il consigliere regionale della Lega, vice presidente della commissione trasporti, Romito, ha sollevato la questione, definendo inaccettabile il protrarsi di questa situazione che mina il diritto alla mobilità di migliaia di persone, mettendo a repentaglio sia passeggeri che personale viaggiante.

“In questi ultimi giorni i cittadini pugliesi, i pendolari e le migliaia di persone che utilizzano i treni per questioni di salute hanno dovuto subire pesantissimi ritardi e cancellazioni a raffica a causa degli ospiti del CARA che hanno ricominciato a scavalcare le recinzioni della struttura e di RFI, invadendo i binari del tratto ferroviario” – ha dichiarato Romito. Questa situazione non solo crea disagi significativi per i viaggiatori, ma rappresenta anche un rischio per la sicurezza di tutti coloro che utilizzano il servizio ferroviario.

Il consigliere Romito ha puntato il dito contro il comportamento irresponsabile degli ospiti del CARA, sottolineando che tali attraversamenti illegali non solo compromettono la regolare circolazione dei treni, ma mettono anche in pericolo la vita e l’incolumità dei passeggeri e del personale ferroviario.

“Sono certo”, ha proseguito Romito, “che con questo Governo e il Ministro Salvini anche queste situazioni cesseranno e come fatto nella gestione degli scioperi, il diritto dei passeggeri verrà tutelato.” Il consigliere ha informato Rete Ferroviaria Italiana (RFI) della vicenda, ringraziando l’amministratore Giampiero Strisciuglio per la pronta reazione. RFI ha già attivato tutti i passaggi istituzionali necessari per mettere in sicurezza la rete ferroviaria e garantire la protezione dei cittadini pugliesi.

La speranza è che, grazie all’azione congiunta del governo e degli enti responsabili, la situazione venga risolta tempestivamente, restituendo la regolarità al servizio ferroviario e garantendo la sicurezza di tutti coloro che ne fanno uso.