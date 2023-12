Un ristorante cinese e un pastificio chiusi dopo i controlli: gravi le carenze igieniche

La Polizia di Stato, attraverso la sua Divisione Polizia Amministrativa, ha recentemente intensificato le attività di controllo per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie in diversi esercizi commerciali. In seguito a questi controlli, sono state sospese le attività di un ristorante etnico, di un bar e sono state elevate sanzioni a un pastificio, evidenziando gravi carenze igieniche e violazioni delle normative di settore.

Nel corso dei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa, in collaborazione con i tecnici della prevenzione del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASL di Taranto, hanno effettuato un controllo approfondito su un bar-pasticceria a San Giorgio Jonico. Durante l’ispezione, sono state riscontrate gravi carenze igieniche, mancanza di impianto idrico idoneo, errato stoccaggio degli alimenti e mancanza di documenti autorizzativi come la SCIA e il Manuale di Autocontrollo (HACCP). Il titolare è stato sanzionato con una multa di 11mila euro e l’attività è stata sospesa fino al pieno rispetto delle prescrizioni di legge.

In un secondo caso, un pastificio nell’agro di Grottaglie è stato sottoposto a controlli che hanno evidenziato carenze igienico-sanitarie nel laboratorio e nelle attrezzature. Circa 30 kg di prodotti alimentari privi di etichettatura e rintracciabilità sono stati distrutti sul posto, e il titolare è stato multato per 4500 euro, oltre a ricevere prescrizioni da parte del Dipartimento ASL.

Inoltre, un ristorante cinese a Taranto è stato soggetto a gravi violazioni igienico-sanitarie, tra cui carenze nelle attrezzature e negli ambienti di cucina, oltre a 450 kg di alimenti privi di tracciabilità. Il Direttore U.O.C. del SIAN ha ordinato la sospensione immediata dell’attività e la distruzione degli alimenti non conformi. Il titolare del ristorante è stato multato con oltre 6mila euro.

La Polizia di Stato ha annunciato che i controlli continueranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza e la salute dei consumatori, con particolare attenzione alle norme igienico-sanitarie rispettate dagli esercizi commerciali.