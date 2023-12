Gli eventi a Leporano – gusto e cultura nel cuore delle festività

Leporano è pronta con il ritorno del progetto Natale in terra Jonica. Un’iniziativa che promette di valorizzare il territorio.

Da oggi gli eventi a Leporano del “Natale in terra jonica” che si collocano all’interno del cartellone comunale “Natale Leporanese”

Gusti tradizionali da scoprire

Gli appuntamenti dedicati a Leporano si terranno il 12 e il 15 dicembre, per apprezzare i sapori tradizionali del territorio. Tra le prelibatezze in degustazione ci saranno le pettole e i dolci natalizi tipici, come i taralli, le castagnelle, le cartellate al vincotto e le sannacchiudere. Questi tesori culinari, tramandati da generazioni, raccontano la storia e la tradizione di Leporano.

Cultura e intrattenimento locale

Ma il Natale non è solo gusto, è anche cultura e divertimento. Durante l’evento, saranno organizzati eventi musicali e teatrali, mettendo in risalto i talenti locali che contribuiranno a rendere speciale l’atmosfera natalizia. La comunità avrà l’opportunità di partecipare a esibizioni e spettacoli che incanteranno.

Prossimi eventi a Leporano

Martedì 12 dicembre: Ore 19:30 al Castello Muscettola, esibizione del coro Gospel A.M. family di Elisabetta Guido.

Ore 21:00, presso lo stesso luogo, si procederà con la degustazione dei dolci natalizi.

Venerdì 15 dicembre: Dalle ore 9:00 alle 10:00, visita guidata al Castello Muscettola.

Dalle ore 10:30 alle 13:00, laboratorio creativo dedicato agli addobbi natalizi, con l’utilizzo di materiale da riciclo. Ore 20:00, al Castello Muscettola, spettacolo teatrale della compagnia amatoriale Satyrion intitolato “Il teatrino delle meraviglie,” che riporta in vita i quadri scenici della commedia dell’arte.

Il programma degli eventi potrebbe subire variazioni indipendenti dalla volontà dell’amministrazione comunale.

“Natale Leporanese 2023” è una rassegna proposta dagli assessorati Turismo, Cultura, Spettacolo, Associazionismo, Pubblica istruzione e Servizi sociali, dimostrando l’impegno dell’amministrazione comunale nel rendere le festività un momento speciale per la comunità di Leporano. Un’occasione da non perdere per immergersi nell’incantevole atmosfera natalizia e celebrare il patrimonio culturale e gastronomico di questa affascinante località jonica.