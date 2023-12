Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno apre durante le festività

Carovigno, località della provincia di Brindisi, offre un regalo speciale per le feste di Natale: l’apertura straordinaria del Castello Dentice di Frasso

Un Tuffo nella Storia Normanna

Il Castello Dentice di Frasso è una gemma storica, offre una finestra sulla storia di Carovigno e della Puglia. Durante le festività del 25 e 26 dicembre e l’ 1 e il 6 gennaio, il Castello apre le sue porte dalle ore 9:30 alle 12:30 di pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 20:30. Questa è un’opportunità per immergersi nel passato e scoprire i segreti di questa affascinante fortezza.

Oltre le Mura del Castello

Per coloro che desiderano una visita ancora più coinvolgente, l’associazione “Le Colonne”, l’ente gestore del castello, ha organizzato due eventi speciali. Il primo, chiamato “Oltre le mura del Castello,” si terrà domenica 17 dicembre alle ore 18:00. Accompagnati da una guida turistica esperta, i visitatori potranno passeggiare tra i vicoli del centro storico di Carovigno, illuminati per le festività dall’Amministrazione Comunale del Sindaco Massimo Lanzilotti. Questo evento si ripeterà venerdì 29 dicembre, sempre alle ore 18:00, offrendo un’occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia.

Divertimento per i Più Piccoli

Non dimentichiamo i più piccoli! Il 22 e 23 dicembre alle ore 10:00, l’associazione Le Colonne organizzerà il “Campus di Natale,” condotto dal personale specializzato. Questo evento è pensato per far divertire e coinvolgere i bambini in attività creative e divertenti.

Arte e Cultura a Carovigno

Nel mese di dicembre, Carovigno ospiterà anche la mostra “Cattedrali” di Gino De Rinaldis, su iniziativa del Prof. Massimo Guastella dell’Università del Salento. L’inaugurazione sarà un evento di grande rilievo, con la presenza del Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, l’Arch. Maria Piccarreta.