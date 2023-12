Martina Franca: Forza Italia sollecita la revoca dei provvedimenti urbanistici

In una mossa di critica aperta e assertiva, il Consigliere comunale e coordinatore cittadino di Forza Italia, Michele Marraffa, ha inviato una richiesta formale al sindaco Gianfranco Palmisano, al Presidente del Consiglio e al Segretario generale del Comune di Martina Franca, sollecitando la revoca di tutti i provvedimenti adottati seguendo le delibere C.S. n. 159/2011, C.S. n. 236/2012 e G.C. n. 274/2013.

Questa azione, che emerge da una dettagliata analisi di 47 pagine sulla regolarità del procedimento adottato per il Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) e il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), mette in evidenza le carenze e le irregolarità nel rispetto delle leggi vigenti e delle normative regionali.

Critica e Revisione Necessaria: Il Fondo del Problema

L’analisi di Marraffa si concentra sulle procedure tecniche e giuridiche, evidenziando come il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) per il PUG, in vigore dal 29 agosto 2007, abbia trattato in modo acritico e semplificato questioni cruciali come “l’Atto di Indirizzo”.

Tale atto, secondo Marraffa, è stato adottato dalla Giunta Comunale, ignorando completamente le attribuzioni degli Organi di Governo dei Comuni definite dal Decreto Legislativo 267/2000.

Critica e revisione necessaria: Conseguenze della mancata conformità

A causa di queste irregolarità, Marraffa sostiene che la delibera di Giunta Comunale n. 274/2013 è nulla, essendo stata assunta da un organo senza attribuzioni adeguate in materia di “PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI”.

Tale situazione ha portato molti comuni, incluso Martina Franca, a fondare erroneamente il loro procedimento su indicazioni imprecise del DRAG.

Critica e revisione necessaria: La proposta di Forza Italia

Di fronte a queste irregolarità, Forza Italia ha proposto che il Consiglio Comunale dovrebbe riprendere il procedimento dall’Atto di Indirizzo” proposto dalla attuale maggioranza con il provvedimento di Giunta Comunale n. 274/2013, emendandolo per renderlo conforme ai dettami del DRAG.

Inoltre, Marraffa avverte che, in assenza di adeguamenti da parte dell’Amministrazione Comunale, Forza Italia potrebbe sollevare il caso nelle adeguate sedi politiche e giudiziarie.

Critica e revisione necessaria: L’imperativo del cambiamento

In conclusione, la richiesta e l’analisi di Marraffa non sono solo una critica alla gestione attuale, ma anche un appello ad una maggiore trasparenza e conformità alle normative vigenti.

Questo passo rappresenta un momento decisivo per il governo locale di Martina Franca, sottolineando l’importanza di un amministrazione comunale responsabile e conforme alle leggi.

Questa situazione sottolinea l’urgenza di una revisione e correzione dei procedimenti urbanistici a Martina Franca.

Con la spinta di Forza Italia, è essenziale che l’amministrazione comunale risponda in modo proattivo per assicurare che tutte le azioni future siano conformi alle normative e rispondano adeguatamente alle esigenze della cittadinanza.