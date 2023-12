Putignano: Quando il Natale incontra il Carnevale, la città si veste di un fascino unico.

Questa fusione tra la storica tradizione carnevalesca e la magia del Natale conferisce a Putignano un’atmosfera senza paragoni.

La Magia delle Decorazioni e delle Tradizioni

Nel contesto di “Putignano: Quando il Natale incontra il Carnevale”, la Fondazione Carnevale di Putignano e l’assessorato alla cultura si uniscono per creare una scenografia natalizia che cattura lo spirito carnevalesco della città. Le decorazioni in cartapesta sono una testimonianza dell’arte e dell’ingegno locali.

Figure Caratteristiche e Accoglienza Festiva

Il Babbo Natale in monopattino, posizionato a Porta Grande, e i soldatini in cartapesta di Lumen alle altre porte storiche, sono esempi perfetti di come “Putignano: Quando il Natale incontra il Carnevale” prende vita in ogni angolo della città.

Putignano: Il Natale nella città del carnevale

Un Passeggio attraverso la Storia e la Fantasia

Mentre si passeggia per le strade di Putignano durante questo periodo unico, il Natale incontra il Carnevale in modi sorprendenti, come mostrato dai piccoli Babbi Natale in cartapesta sparsi per la città.

Conclusione: Un’Esperienza Unica

“Putignano: Quando il Natale incontra il Carnevale” non è solo un evento, ma un’esperienza culturale che unisce generazioni e celebra la ricchezza della tradizione locale in un contesto festivo unico.

Andate a Putignano per vivere il Natale in un modo che non avreste mai immaginato. Tra arte, storia e festa, questa città non smette mai di stupire!