Aspettando la festa più magica dell’ anno, a Putignano si va Per le strade del Natale. Dopo un lungo fine settimana ricco di eventi, in compagnia di grandi e bambini che hanno popolato con il loro entusiasmo e la voglia di stare insieme i luoghi della cultura, le piazze e le vie cittadine, Putignano è pronta a far di nuovo festa con “ Per le strade del Natale – Storie di luci, suoni e cartapesta ”, il cartellone di eventi organizzati dal Comune di Putignano – Assessorato alla Cultura e Attività Produttive in collaborazione con l’ associazione Lavori dal Basso e Leti Eventi.

Aspettando Natale, numerosi saranno gli appuntamenti dedicati questa settimana ai più piccolini. Si comincia oggi mercoledì 22 dicembre con Cartellata Day, laboratorio di pasticceria tradizionale a cura di Gesi Bianco per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni ( ore 17:00, Coworking Barsento 10 ). Un’ occasione per i più piccoli per scoprire le tradizioni culinarie dei giorni di festa e divertirsi mettendo “ le mani in pasta ”.

A partire dalla 21:00, per le vie cittadine si diffonderanno la musica e i canti degli zampognari, uno dei simboli della tradizione natalizia.

A Putignano si continuerà ad andare per le strade del Natale giovedì 23 dicembre, fin dalla mattina.

A partire dalle ore 10:00 Babbo Natale e il suo elfo accoglieranno grandi e bambini nella loro nuova casa, la Biblioteca Comunale di Putignano. Ad animare le vie cittadine ci penseranno le sonorità della street band Duboys, il trio composto da tromba, trombone e susafono con un repertorio che spazia dal funk al jazz e che, per l’ occasione, suonerà anche brani natalizi.

A partire dalle ore 18:00 Babbo Natale tornerà in Biblioteca ad allietare il pomeriggio, ascoltando i desideri e raccogliendo le letterine di grandi e bambini, mentre per le vie cittadine torneranno ad esibirsi i musici, circensi, trampolisti, acrobati e fachiri del Circo Teatro viaggiante Pachamama. Chiuderanno la giornata di festa gli zampognari e la loro inconfondibile musica ( a partire dalle ore 21:00 per le vie cittadine ).

La vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre, si apre con la street band Duboys per le vie della città e in compagnia di Babbo Natale alla Biblioteca Comunale a partire dalle ore 10:00. Piazza Santa Maria, nel centro storico di Putignano, sarà invece il palcoscenico de “ Il gatto con gli stivali – Lettura animata per bambini ” a cura di Teatro dei Leggeri ( ore 10:30 prima recita, ore 11:30 seconda recita ). Un grande classico della letteratura per bambini raccontato attraverso oggetti, maschere e una scatola piena di sorprese. Il gatto con gli stivali per aiutare il suo padroncino chiederà aiuto alle bambine e ai bambini spettatori che per l’occasione diventeranno contadini, la corte e altri personaggi ancora. Nel pomeriggio, dalle ore 17:00, Babbo Natale tornerà in Biblioteca a salutare i suoi amici e chi vorrà scattare una foto insieme.

Gli eventi della settimana di Natale si concluderanno domenica 26 dicembre con la musica della street band Duboys a partire dalle ore 10:00 per le vie cittadine e lo spettacolo per bambine e bambini dai 4 agli 11 anni Anailè la cantafabula, racconti interattivi e favole animate di e con Eliana Palmisano in Biblioteca ( prima recita ore 10:30, seconda recita ore 11:30 ). Un momento di gioco che ha il sapore di un sogno sempre possibile. Un po’ soldatino, un po’ fata, Anailé è un personaggio che possiede tre virtù: la musica, la danza e la magia del Natale. Con chi la seguirà creerà piccole danze, storie e canzoni, alcune già note, altre inventate sul momento.

A fare da cornice agli eventi in programma il grande Babbo Natale in cartapesta, arrivato dal Polo Nord in monopattino. Frutto della creatività e della maestria degli artigiani Francesco Lippolis e Paolo Mastrangelo, per l’ associazione Lavori dal Basso, aspetta grandi e bambini in corso Umberto I ( nei pressi del Teatro Comunale ). Sarà possibile ammirarlo in tutta la sua grandezza e meraviglia fino al 6 gennaio.