A Gallipoli la consigliera Serena Pepe aderisce all’UDC

Il Vice Segretario Nazionale, on. Chiarelli, con la consigliera Serena Pepe

Alla donna più suffragata delle ultime elezioni, affidato anche l’incarico di commissario cittadino del partito.

Continua la crescita dell’Unione di Centro in provincia di Lecce. Il coordinatore regionale Gaetano Brattoli, unitamente al sen. Massimo Cassano e l’on. Gianfranco Chiarelli rispettivamente capo della segreteria politica e vice segretario nazionale del partito, hanno annunciato l’adesione della consigliera comunale di Gallipoli Serena Pepe all’UDC.

«Un risultato importante frutto di una strategia di condivisione che avvicina sempre più amministratori all’area dei moderati nella quale tanti si riconoscono e trovano nell’UDC la casa dove potersi impegnare per il bene della collettività». Così l’on. Chiarelli ha salutato l’ingresso di Pepe descritta come «donna preparata e dotata di grande tenacia, qualità che in politica paga sempre».

Grande entusiasmo di Serena Pepe, donna più suffragata delle ultime elezioni a Gallipoli e proveniente da un movimento civico: «Sento il dovere di ringraziare i vertici nazionali dell’UDC, in primis il segretario nazionale on. Cesa, il sen. Cassano e l’on. Chiarelli, vice segretario nazionale e commissario per le Province di Taranto-Brindisi e Lecce, con il quale abbiamo avuto diversi incontri e condiviso un progetto serio e concreto che porterà alla ricostruzione, in provincia di Lecce, del Unione di Centro».

Un progetto chiaro quello immaginato da Pepe con i vertici nazionali: «Partiremo dalla base, individuando componenti della società civile e della politica all’altezza del lavoro che dobbiamo affrontare».

Serena Pepe non manca di sottolineare la propria gratitudine dei confronti del Sindaco di Gallipoli Stefano Minerva «con il quale condivido un percorso politico-amministrativo che ci vede impegnati quotidianamente ad affrontare e cercare di risolvere le problematiche della Perla dello Jonio. Un Sindaco aperto al dialogo costruttivo e soprattutto rispettoso delle scelte politiche».

In conclusione per Serena Pepe l’adesione all’UDC comporta «la condivisione di un percorso serio, chiaro e definito, autenticamente moderato e con solide fondamenta ancorate alla cultura cattolica-liberal-democratica. Se la politica ha un senso, allora credo che l’Udc oggi sia una scelta imprescindibile, un’ancora di salvezza contro qualsiasi estremismo, l’espressione autentica di come deve essere intesa la politica e la certezza di perseguire un fine utile alla collettività».

Con l’adesione all’UDC, Pepe è stata altresì nominata Commissario Cittadino per la città di Gallipoli.