Operazione GdF: Maxi sequestro di articoli pericolosi nel Tarantino

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno recentemente condotto una serie di incursioni mirate presso aziende ed esercizi commerciali nelle città di Taranto, Statte, Martina Franca, Ginosa Marina, Laterza, Manduria, Sava e Avetrana. L’operazione ha avuto l’obiettivo di contrastare l’illecita commercializzazione di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Gli interventi, svolti dai Finanzieri del Gruppo di Taranto, delle Compagnie di Martina Franca e Manduria e della Tenenza di Castellaneta, hanno portato al sequestro di ben 1,9 milioni di articoli di vario genere. Tra questi, spiccano articoli in plastica per uso alimentare, bigiotteria, cosmetici, oggetti per la casa e materiale di cancelleria privo delle informazioni richieste dal “Codice del Consumo”.

Il “Codice del Consumo” stabilisce chiaramente che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare indicazioni precise sulla denominazione legale o merceologica del prodotto, sull’identità del produttore, sull’eventuale presenza di sostanze dannose, nonché sui materiali impiegati e sui metodi di lavorazione.

A seguito di tali interventi, i Finanzieri tarantini hanno segnalato alle competenti Autorità i titolari di 10 rivendite coinvolte nelle operazioni di controllo. Le indagini della Guardia di Finanza sono ora dirette verso la disarticolazione completa della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, al fine di recuperare e tassare i ricavi derivanti dalle condotte illecite accertate.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza è fondamentale per garantire una protezione efficace dei consumatori e per mantenere un mercato competitivo. Solo in questo modo gli operatori economici onesti possono beneficiare di condizioni eque di concorrenza. La Guardia di Finanza rimane impegnata nella sua missione di preservare la sicurezza dei cittadini e garantire la corretta applicazione delle leggi a tutela del consumatore.