Incidente sulla Statale 7 a Laterza: due i feriti

Un violento incidente stradale ha causato la temporanea chiusura della Statale 7 “Via Appia” a Laterza, provocando due feriti e generando disagi alla viabilità locale.

L’evento si è verificato oggi, coinvolgendo due veicoli in uno scontro che ha reso necessaria la chiusura della strada in entrambe le direzioni. Le autorità locali hanno immediatamente adottato misure per deviare il traffico sulla viabilità secondaria, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire l’intervento dei soccorsi.

Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute prontamente le squadre di Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nella realizzazione dei rilievi per determinare la dinamica precisa dell’evento.

L’incidente ha provocato due feriti, la cui gravità al momento non è stata specificata. I soccorsi sono stati immediatamente attivati per prestare assistenza alle persone coinvolte nell’incidente e trasportarle, se necessario, presso le strutture sanitarie più vicine.

Le autorità competenti stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione il prima possibile, ma al momento non è ancora possibile fornire una stima precisa dei tempi di riapertura della strada.