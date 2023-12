Tragedia a San Marzano di San Giuseppe: 59enne muore dissanguato dopo colpo di pistola

Nella notte scorsa, un drammatico episodio ha scosso la tranquillità di San Marzano di San Giuseppe, quando un uomo di 59 anni è stato portato in fin di vita al pronto soccorso di Manduria.

L’uomo presentava una grave ferita d’arma da fuoco alla coscia, risultando vittima di un colpo di pistola dalla dinamica ancora avvolta nel mistero.

Nonostante gli sforzi dei sanitari del pronto soccorso, il 59enne ha purtroppo perso troppo sangue, presumibilmente a causa della rottura di un’arteria, e ha spirato poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Interrogatori e indagini in corsoI carabinieri, giunti sul luogo dell’emergenza, hanno prontamente iniziato a raccogliere informazioni, interrogando coloro che avevano trasportato l’uomo al pronto soccorso.

Secondo le prime indiscrezioni, sembra che un parente sia coinvolto in questa tragica vicenda, ma la dinamica degli eventi e le motivazioni dietro il colpo di pistola rimangono avvolte nel mistero.

Il magistrato di turno della Procura ionica ha preso in mano il caso, disposto il sequestro della salma e avviato le procedure per l’autopsia. La salma attualmente riposa nella camera mortuaria del nosocomio messapico, in attesa che gli esperti possano fornire ulteriori dettagli sulla causa della morte.