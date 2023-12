Crisi Sanitaria in Puglia: Sindacati Richiedono Azioni Concrete

Crisi sanitaria in Puglia – I sindacati regionali sollevano una voce unanime, esigendo un cambio di rotta nella gestione delle risorse umane nel settore sanitario. Il contesto attuale evidenzia lacune significative, soprattutto nel trattamento dei lavoratori precari, che necessitano di una stabilizzazione immediata.

L’Inefficienza del Sistema Attuale La crisi sanitaria in Puglia ha messo in evidenza una serie di problemi strutturali. I sindacati, rappresentati da Luigi Lonigro (Fp Cgil Puglia), Aldo Gemma (Cisl Fp Puglia) e Paola Bruno (Uil Fpl Puglia), hanno evidenziato la dipendenza del sistema da “prestazioni aggiuntive” per ridurre le liste d’attesa, una strategia che si è rivelata inefficace.

Disuguaglianze e Promesse Non Mantenute La crisi sanitaria in Puglia si è acuita a causa delle disuguaglianze nel trattamento dei lavoratori. I rappresentanti sindacali sottolineano la mancata percezione del premio Covid promesso ai lavoratori delle Sanitaservice pugliesi, nonostante l’accordo sottoscritto nel maggio 2020.

Mancata Applicazione di Delibere e Accordi Ulteriori complicazioni emergono dalla mancata applicazione della delibera della giunta regionale e degli accordi riguardanti il personale di riabilitazione. Questa situazione contribuisce a minare la qualità dell’assistenza sanitaria e l’accreditamento delle strutture.

Risposta ai Bisogni dei Cittadini I sindacati enfatizzano l’importanza di una risposta sanitaria efficace ai bisogni dei cittadini. La crisi sanitaria in Puglia ha comportato costi elevati per la mobilità passiva, riflettendo la necessità di un sistema sanitario più efficiente e equo.

La Richiesta dei Sindacati Al centro della crisi sanitaria in Puglia c’è la richiesta dei sindacati per un confronto diretto con le autorità competenti, al fine di risolvere le criticità evidenziate. Il mancato dialogo su questioni cruciali come l’Azienda Zero e la gestione dell’assistenza ai disturbi mentali aggrava la situazione.

Conclusione La crisi sanitaria in Puglia si trova a un bivio critico. I sindacati, sostenendo i diritti dei lavoratori, chiedono un’immediata azione correttiva. La protesta prevista per il 15 dicembre a Bari rappresenta un momento decisivo nella lotta per un sistema sanitario più giusto e funzionale in Puglia.