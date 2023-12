Settimana Svedese per la Notte delle Candele 2023 in Puglia

Il calore dell’incontro tra Puglia e Svezia si fa ancora più acceso con l’arrivo della “Settimana Svedese in Puglia” nell’ambito della rassegna “Notte delle Candele: Puglia meets Sweden”. Dopo il successo della “Settimana Pugliese in Svezia,” il palcoscenico si sposta nuovamente sulla terra salentina per un incontro speciale tra culture e tradizioni.

Una festa di luci e musica

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di creare un legame diretto tra Puglia e Svezia attraverso la condivisione delle usanze legate alla data del 13 dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia. Le celebrazioni si svolgeranno a Bologna, Roma, Torino, e per la seconda volta in Puglia, nei comuni di Lecce e Galatina. Questi luoghi magici offriranno uno scenario suggestivo per celebrare questa tradizione nordica.

Luci nella notte d’inverno

Le serate buie del 12 e 13 dicembre, in cui si celebra il dies natalis della Martire Siracusana, saranno illuminate dalle candele del corteo di Santa Lucia. Dodici giovani del liceo musicale internazionale Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma intoneranno le tradizionali melodie natalizie svedesi, mescolate alle melodie ancestrali del Coro a Coro e dell’arpista salentino. Una combinazione magica che ci ricorda quanto la musica possa unire culture diverse.

Collaborazione preziosa

Questa iniziativa è resa possibile grazie al contributo prezioso dell’Ambasciata di Svezia in Italia, di AssoSvezia – Camera di Commercio Italo-Svedese, IKEA ed Ericsson. Questi partner commerciali hanno reso possibile un evento che promuove l’amicizia tra le due nazioni attraverso la condivisione di tradizioni millenarie.

Tradizioni che continuano

Santa Lucia a Locorotondo non poteva certo mancare. Le celebrazioni includono la cerimonia del dono degli occhi, in cui verranno consegnate 13 mascherine d’argento a Santa Lucia come segno di devozione. La Solenne Celebrazione della Messa di Santa Lucia e altre attività si svolgeranno nell’affascinante scenario della Chiesa Madre San Giorgio Martire.

Arte e accessibilità

Inoltre, l’evento include le “Blind & Light Experiences – Tra cene al buio e visite guidate a lume di candela”. Queste esperienze vogliono sensibilizzare il pubblico sull’accessibilità universale e il risparmio energetico. La visita guidata alla Pinacoteca “Giuseppe De Nittis” di Barletta offre una visione diversa delle opere d’arte, grazie alla luce delle candele.

Una festa per tutti i sensi

Infine, la Blind Dinner permetterà ai partecipanti di vivere un’esperienza sensoriale immersi nel buio, scoprendo i sapori della cucina tipica pugliese e svedese. Un’opportunità unica per riscoprire i sensi del gusto, dell’udito e del tatto.

Arte e cultura

La rassegna offre anche una panoramica sull’arte, con percorsi espositivi e laboratori creativi realizzati grazie al contributo dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Don Tonino Bello” di Tricase. Questi eventi permettono di scoprire e apprezzare l’arte in tutte le sue forme.

Un’esperienza indimenticabile

La Notte delle Candele con il suo ricco programma si candida a rappresentare una delle rassegne di eventi più suggestivi dell’inverno in Puglia, celebrando in modo innovativo l’antica festa di Santa Lucia e le tradizioni collegate alla data del 13 dicembre in Italia e all’estero.

Il programma della Settimana Svedese in Puglia

Martedì 12 dicembre 2023 – Lecce: Concerto del Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma, Basilica di Santa Croce, ore 20.00.

Mercoledì 13 dicembre 2023 – Poggiardo: Alla scoperta delle arti – Visita guidata del Coro Svedese di Santa Lucia e dello staff diplomatico dell’Ambasciata di Svezia in Italia allo SMART (Students’ Museum of Art) di Poggiardo, Liceo Artistico “Nino della Notte”, ore 11.30.

Mercoledì 13 dicembre 2023 – Scorrano: Uno sguardo sull’arte – Live performance degli studenti del Liceo Artistico “Nino della Notte” di Poggiardo nell’ambito della Fiera di Santa Lucia a Scorrano, Area mercatale, ore 10.00.

Mercoledì 13 dicembre 2023 – Locorotondo: Festa di Santa Lucia – Celebrazione della Santa Messa Mattutina di Santa Lucia in Chiesa Madre, ore 8.00. Cerimonia di benedizione delle Candele di Santa Lucia. Solenne Celebrazione della Messa di Santa Lucia, Chiesa Madre, ore 18.30.

Mercoledì 13 dicembre 2023 – Laterza: Santa Lucia, tra musica e luci – Santa Messa in onore di Santa Lucia, ore 18.00. Concerto del Coro Civico LaterChorus di Laterza diretto dal Maestro Vincenzo Perrone, Chiesa Matrice di San Lorenzo, ore 19.30.

Mercoledì 13 dicembre 2023 – Galatina: Concerto del Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma, Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, ore 20.30.

Venerdì 15 dicembre 2023 – Barletta: Alla scoperta del buio – Visita guidata a lume di candela alla Pinacoteca “Giuseppe De Nittis” di Barletta, Palazzo Marra, ore 17.30.

Sabato 16 dicembre 2023 – Fasano: Blind Dinner – Cena al buio alla riscoperta dei sapori della cucina tipica