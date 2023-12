La dichiarazione patrimoniale del Comune di Lecce: retribuzioni e redditi degli amministratori per l’anno 2022

Nell’ambito dell’obbligo legale di trasparenza, sindaco, assessori e consiglieri comunali di Lecce hanno consegnato le dichiarazioni patrimoniali relative al 2022, offrendo uno sguardo dettagliato sulle finanze degli amministratori locali.

Gli Amministratori della Giunta: Valli in Testa All’interno dell’esecutivo cittadino, l’assessore all’Ambiente, Angela Valli, spicca per il reddito lordo di 121.535 euro, seguita da Marco Nuzzaci e Christian Gnoni. Il sindaco Carlo Salvemini si posiziona al quarto posto con 86.523 euro, seguito da Paolo Foresio con 69.906 euro. La graduatoria rivela una varietà di professioni e competenze, mettendo in luce la diversità all’interno della Giunta.

Consiglieri Comunali: Poli Bortone al Vertice Tra i consiglieri comunali, l’ex senatrice Adriana Poli Bortone si distingue con un reddito lordo di 193.114 euro, confermandosi come il “Paperon de’ Paperoni” di Palazzo Carafa. Altri consiglieri con patrimoni significativi includono Antonio De Matteis, Ernesto Mola e Severo Martini. La classifica rivela una varietà di professioni, dal settore medico all’ingegneria.

Variazioni nei Redditi: Guido Fanalino di Coda La graduatoria dei consiglieri comunali mostra una gamma ampia di redditi, da Andrea Guido con 9.308 euro in coda alla lista, fino a Adriana Poli Bortone con la cifra più elevata. Mentre alcuni dettagli sono ancora incompleti, la pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali rappresenta un passo importante verso la trasparenza e l’accountability nell’amministrazione comunale.

L’analisi di questi dati offre una panoramica delle risorse finanziarie degli amministratori di Lecce, sottolineando l’importanza della divulgazione pubblica per mantenere la fiducia della comunità e garantire una gestione trasparente delle risorse locali.