Gallipoli: intensificati controlli su fuochi d’artificio illegali

Con l’avvicinarsi delle festività, Gallipoli intensifica i controlli sui fuochi d’artificio illegali. In una mossa proattiva, il Commissariato di P.S. di Gallipoli, seguendo le direttive del Questore di Lecce, ha rafforzato le sue azioni contro la vendita e detenzione di materiale pirotecnico non conforme alle normative.

Recentemente, queste operazioni hanno portato al sequestro di oltre 56 Kg di fuochi d’artificio illegali, molti dei quali privi di necessarie certificazioni. Questo materiale, estremamente sensibile a urti e calore, rappresenta un serio pericolo per la pubblica sicurezza.

Tra i ritrovamenti più allarmanti, si annoverano manufatti artigianali e bengala, tutti non omologati. Questa scoperta ha innescato immediati interventi, con il sequestro del materiale pericoloso e la denuncia di due individui. Inoltre, a uno di loro è stato ritirato il titolo di porto d’armi, sottolineando la gravità della situazione.

Gallipoli controlli fuochi d’artificio sono un esempio di come la prevenzione e l’azione decisa possano giocare un ruolo fondamentale nella tutela della sicurezza pubblica. Le autorità hanno inoltre diffuso consigli per un uso sicuro dei fuochi d’artificio, enfatizzando l’importanza della prudenza e del rispetto delle normative.

In conclusione, l’azione di Gallipoli nei confronti dei fuochi d’artificio illegali è un monito importante per tutte le comunità durante le festività. Questi sforzi non solo mirano a prevenire incidenti, ma anche a promuovere una consapevolezza collettiva sulla sicurezza e il rispetto delle leggi.