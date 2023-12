Tentata rapina di sigarette di contrabbando a Bisceglie: due arresti

Bisceglie – Due individui sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina in un magazzino a Bisceglie, dove cercavano di recuperare sigarette di contrabbando sequestrate dai Carabinieri. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Trani in seguito a un’attenta indagine delle forze dell’ordine.

La Tentata Rapina

I fatti risalgono allo scorso marzo, quando un gruppo di malviventi ha fatto irruzione in un deposito dove riteneva fossero custodite ben 5600 stecche di sigarette di contrabbando, precedentemente sequestrate dai Carabinieri di Bisceglie. Indossando passamontagna e minacciando con una pistola, i rapinatori hanno immobilizzato la guardia giurata di servizio presso il magazzino. Hanno cercato di ottenere informazioni sulla posizione dei 1.120 kg di sigarette, ma la guardia ha rifiutato di collaborare. Nonostante i loro sforzi, i malviventi sono stati incapaci di trovare la merce di loro interesse.

Le Indagini e gli Arresti

I Carabinieri hanno condotto un’indagine dettagliata utilizzando le immagini di videosorveglianza della zona e le informazioni dalle celle telefoniche. Hanno anche interrogato le persone coinvolte e informati sui fatti. Queste attività investigative hanno portato all’identificazione dei colpevoli.

Ora, i due individui dovranno rispondere dell’accusa di tentata rapina aggravata in concorso. L’operazione dimostra l’importanza delle attività investigative delle forze dell’ordine nel contrastare il contrabbando di sigarette e la criminalità organizzata.

Conclusioni

Il tentativo di rapina ai danni dei Carabinieri a Bisceglie per recuperare sigarette di contrabbando è stato sventato grazie all’efficacia delle indagini delle forze dell’ordine. Gli arresti dimostrano l’impegno delle autorità nel combattere il contrabbando e la criminalità organizzata. La custodia cautelare dei due individui assicurerà che rispondano delle loro azioni di fronte alla legge.