Denunce della Polizia di Stato a Taranto: cocaina e parcheggiatori abusivi nel mirino

Taranto- La Polizia di Stato ha condotto una serie di controlli nel Capoluogo, che hanno portato a dieci denunce. Gli agenti della Squadra Volante, del Commissariato Borgo e della Squadra Mobile hanno lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza della città. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un arresto che ha attirato l’attenzione per la scoperta di cocaina e altre attività illegali.

Cocaina e Arresto a Via Dante:

Durante uno dei controlli in via Dante, i Falchi della Squadra Mobile hanno fermato un uomo di 62 anni, residente a Taranto, che ha mostrato segni di nervosismo al loro arrivo. Un immediato controllo ha rivelato 11 piccoli involucri di cellophane contenenti poco più di un grammo e mezzo di cocaina, oltre a un coltello da cucina. L’uomo, già noto alle autorità per reati legati allo spaccio di droga, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Parcheggiatori Abusivi nel Mirino:

Un altro obiettivo dei controlli è stato rappresentato dai parcheggiatori abusivi che sono particolarmente attivi nei fine settimana. Cinque di loro sono stati individuati e denunciati per la loro illecita attività ripetuta. Tre di questi parcheggiatori erano già soggetti al DASPO Urbano e sono stati deferiti per presunta inosservanza delle prescrizioni imposte dalla loro misura di polizia.

Controlli nella Città Vecchia:

La zona della Città Vecchia è stata al centro dell’attenzione dei poliziotti della Volante durante il fine settimana. In particolare, in Piazza Fontana e nelle vicinanze dei vicoli del Borgo Antico, quattro giovani provenienti dai comuni della provincia jonica sono stati controllati. Si presumevano in città per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Questi giovani erano già destinatari del provvedimento di Divieto di Ritorno nel capoluogo e sono stati denunciati in stato di libertà per la violazione della loro misura di Polizia. Tre di loro sono stati trovati in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti e sono stati segnalati alle autorità competenti come assuntori di droghe.

In conclusione, la Polizia di Stato ha dimostrato un impegno costante nella tutela della sicurezza a Taranto, conducendo controlli serrati che hanno portato a numerose denunce. L’attenzione è stata rivolta sia al traffico di droga che alle attività illegali dei parcheggiatori abusivi. La città vecchia è stata oggetto di particolare sorveglianza, garantendo così un ambiente più sicuro per i cittadini.