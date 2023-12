Fondi Europei: Puglia investe 250 Milioni in sanità

La Regione Puglia ha annunciato un investimento di 250 milioni di euro per il miglioramento del settore sanitario, con un focus sul potenziamento delle strutture ospedaliere e dei servizi di emergenza. Questo ambizioso progetto, finanziato attraverso i Fondi europei Fesr Fse+ 2021-2027, rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento del sistema sanitario regionale.

Potenziamento delle Strutture Ospedaliere

L’azione 8.4 della Programmazione Regionale Puglia 2021-2027 mira al rinnovo e al potenziamento delle strumentazioni ospedaliere. Questo programma consentirà alle aziende sanitarie pugliesi di candidare progetti volti a migliorare diversi aspetti della sanità, tra cui:

Sanità Penitenziaria: Saranno introdotte soluzioni di telemedicina per migliorare l’assistenza sanitaria dei detenuti. Chirurgia: Si procederà al rinnovo delle attrezzature e delle apparecchiature chirurgiche. Officine Trasfusionali: Verrà completata la rete delle Officine trasfusionali in Puglia. Terapia Intensiva: Le tecnologie per la terapia intensiva saranno aggiornate, con particolare attenzione alle apparecchiature Ecmo. Neurochirurgia: Saranno acquistati neuro-navigatori per potenziare i reparti di neurochirurgia.

Secondo l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Rocco Palese, questo investimento è fondamentale per il rilancio del sistema sanitario pugliese. Le progettualità sono state individuate in base ai dati di attività e alle esigenze dei clinici locali.

Potenziamento della Telemedicina

La telemedicina è un altro aspetto cruciale della programmazione. Con i fondi europei, la Regione Puglia intende implementare soluzioni avanzate di telemedicina per migliorare l’accessibilità e la qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio.

Rafforzamento della Rete di Emergenza-Urgenza

Un’altra priorità è il rafforzamento della rete dell’emergenza-urgenza. Questo intervento mira a garantire una risposta tempestiva e efficace alle situazioni di emergenza in tutta la regione.

Completa il Percorso di Rinnovamento dei Pronto Soccorso

L’azione 8.5 finanzierà interventi di ammodernamento dei Pronto Soccorso, completando così il percorso di rinnovamento già avviato con i finanziamenti del decreto Rilancio.

L’assessore Rocco Palese ha sottolineato l’importanza di questi investimenti per evitare situazioni critiche come quelle vissute durante la pandemia da Covid-19. I Pronto Soccorso saranno oggetto di miglioramenti che includono l’ampliamento delle volumetrie e il potenziamento dei sistemi informatici per una maggiore efficienza.

In conclusione, l’investimento di 250 milioni di euro rappresenta un passo significativo verso l’ammodernamento e il potenziamento del sistema sanitario pugliese. Grazie ai Fondi europei, la Regione Puglia mira a garantire servizi sanitari di alta qualità e un accesso più agevole ai pazienti.