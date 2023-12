Furto a Foggia: Polizia blocca tre ragazzi, due minori coinvolti

Nella tranquilla notte a Foggia, la polizia è intervenuta con prontezza dopo la segnalazione di rumori sospetti provenienti da un box auto. Ciò che hanno scoperto è stato sorprendente: tre individui intenti a forzare la saracinesca di uno dei garage con attrezzi da scasso. Questo articolo esplorerà i dettagli dell’incidente e i reati commessi dai tre soggetti coinvolti.

Furto Aggravato e Danneggiamento: I poliziotti intervenuti hanno effettuato una perquisizione sui sospetti, rivelando che erano in possesso di chiavi che potevano essere ricondotte ad un’autovettura. Ricerche successive hanno confermato che l’auto era stata rubata il giorno prima, e questo ha portato all’accusa di furto aggravato e danneggiamento per i giovani.

Minori Coinvolti: Ciò che rende questo caso ancora più complesso è il coinvolgimento di due minori tra i tre soggetti. Sorprendentemente, entrambi erano già noti alle autorità per reati gravi. Uno dei minori aveva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio e rapina aggravata, mentre l’altro era oggetto di una nota di rintraccio secondo emergenza per aggravamento della misura del collocamento in comunità, in relazione a reati di lesioni e rapina aggravata.

Destinazione: Istituto Penale per i Minorenni di Potenza: In seguito all’arresto, i tre giovani sono stati associati presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Potenza. Questo fatto dimostra l’importanza di affrontare il problema dei minori coinvolti in attività criminali e di prendere misure per la loro riabilitazione.

In conclusione, questo episodio a Foggia ha portato alla luce un tentativo di furto, coinvolgendo tre giovani, due dei quali minori con precedenti penali. Questo caso solleva questioni importanti sulla prevenzione della criminalità giovanile e sulle misure che devono essere adottate per garantire che i giovani coinvolti nel crimine possano essere reinseriti nella società in modo positivo.