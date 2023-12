“Piovono Pettole” nella città della Ceramica: Aperi-pettola, un viaggio culinario tra tradizione e innovazione

Nel cuore del centro storico di Grottaglie, la pittoresca città della ceramica pugliese, un evento gastronomico unico sta per deliziare i palati dei residenti e dei visitatori. Dal 15 dicembre al 5 gennaio 2024, l’”Aperi-pettola” trasformerà le pittoresche vie del borgo antico in un percorso gustativo che celebra le tradizionali pettole, le irresistibili palline di pasta lievitata tipiche della cucina locale.

Il suggestivo itinerario, dalle 18:00 alle 20:30, condurrà gli amanti del buon cibo attraverso “nchiosce” splendidamente allestite, dove potranno assaporare una vasta gamma di pettole in varie forme e gusti. Dai sapori classici a quelli più audaci, l’Aperi-pettola offre un’ampia scelta, con varianti dolci e salate per soddisfare ogni preferenza.

Il percorso si snoderà tra i ristoranti, le enoteche e i bar del centro storico, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare non solo le deliziose pettole, ma anche altre prelibatezze della tradizione culinaria locale. Caldarroste, vino, spritz natalizi e il tradizionale piatto tarantino “sannacchiudere” saranno disponibili per arricchire ulteriormente l’esperienza gastronomica.

Oltre alle delizie culinarie, il quartiere delle Ceramiche aprirà le porte delle sue oltre 60 botteghe per un’esperienza di shopping natalizio unica, mentre artisti locali intratterranno il pubblico con esibizioni musicali rigorosamente in stile street.

Per guidare gli avventurieri gastronomici in questo viaggio culinario, è stata creata una mappa dettagliata, consentendo a ognuno di pianificare il proprio percorso “itinerante” tra i vari locali partecipanti. Dai sapori del mare con le pettole alle alici presso la Trattoria Luna nel Pozzo, alle proposte gluten free de La Dispensa, fino alle creazioni più insolite di Reginacaffe, ogni tappa promette un’esperienza unica.

Tra le opzioni proposte, spiccano le pettole con capocollo e caciocavallo de Il Basiliano, la combinazione di pettole e pancetta di BREW food & beer, e le pettole con melanzane cacioricotta e pomodorini di Vico 51.

L’Aperi-pettola non è solo un’occasione per assaporare prelibatezze culinarie, ma anche un modo per immergersi nella cultura e nelle tradizioni di Grottaglie, creando ricordi indelebili durante le festività natalizie.

In una cornice di luci scintillanti e atmosfera festosa, l’Aperi-pettola si preannuncia come un evento imperdibile per chiunque desideri vivere l’autentica essenza della gastronomia pugliese e celebrare le festività in modo unico e delizioso.