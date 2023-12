Incidente mortale a Copertino: Fiat 500 Abarth si ribalta, giovane di 29 anni perde la vita

Nel cuore del centro di Copertino, una tranquilla serata si è trasformata in tragedia quando una Fiat 500 Abarth si è schiantata contro una Renault Megane parcheggiata, ribaltandosi più volte e causando la morte del suo giovane conducente, un 29enne di nome Simone D’Adamo. L’incidente ha scosso la comunità locale e ha richiamato l’attenzione dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

Schianto fatale a Copertino

L’incidente si è verificato poco prima delle 23, in via Tenente Giuseppe Colaci, a pochi passi da piazza Umberto I. Nonostante la vicinanza al centro cittadino, fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli in movimento o pedoni, rendendo la dinamica dell’incidente apparentemente lineare, sebbene ancora soggetta ad indagini dettagliate da parte dei carabinieri locali.

Il rumore assordante dell’incidente ha attirato l’attenzione dei residenti e delle persone presenti nei dintorni, che hanno immediatamente chiamato i numeri d’emergenza. Le squadre dei vigili del fuoco da Veglie sono state inviate per mettere in sicurezza la zona, mentre i soccorritori del 118 hanno confermato il decesso del conducente, Simone D’Adamo.

Indagini in corso

Al momento, le circostanze precise dell’incidente non sono ancora chiare, e le indagini sono nelle mani dei carabinieri della tenenza locale. Saranno loro a svolgere tutti gli accertamenti necessari per determinare le cause e le responsabilità dell’incidente che ha portato alla tragica perdita di Simone D’Adamo.

La notizia di questo incidente ha rapidamente raggiunto la comunità di Copertino, scuotendo la città e suscitando tristezza e compassione per la giovane vita persa in modo così tragico.

In questo momento di dolore, la comunità si unisce nel cordoglio per Simone D’Adamo, mentre le autorità continuano le loro indagini per far luce sull’incidente che ha sconvolto Copertino. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo tragico evento.