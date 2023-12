Conversano si Illumina per il Natale: un Borgo di luci e musica

Conversano – Le festività natalizie hanno fatto il loro trionfante ingresso a Conversano con una spettacolare cascata di 100.000 luci che ha illuminato il Castello Aragonese. Questa è solo l’anticipazione di un periodo natalizio ricco di eventi magici che faranno brillare gli occhi dei residenti e dei visitatori.

Il “Borgo di Natale”, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, promette di trasformare Conversano in una destinazione imperdibile per le festività di fine anno. Con l’evento “Conversano s’illumina”, che si è tenuto la scorsa domenica, si è dato il via a un programma culturale ricco di eventi, spettacoli e attività sportive.

Il Sindaco Giuseppe Lovascio, affiancato dalla sua squadra di assessori, ha dato il benvenuto agli ospiti e ha scaldato il cuore di tutti con gli auguri di Natale. La serata ha visto l’accensione delle luminarie, trasformando la città in un vero e proprio Paese delle Meraviglie.

Il Polo Nord a Conversano

Il centro della città si è trasformato nel Polo Nord, con orsi polari e pinguini luminosi che hanno portato un tocco di magia. L’igloo, che ospita la casa di Babbo Natale, è diventato il luogo prediletto per i più piccoli. Inoltre, per omaggiare l’architetto Sante Simone nel bicentenario della sua nascita, è stato creato un villaggio luminoso ottocentesco a villa Garibaldi.

Musica e Atmosfera Natalizia

La musica ha accompagnato la serata grazie alle straordinarie voci dei Gospel Singer con il loro spettacolo “A Kind of Christmas”. Le esibizioni itineranti del “Bandalarga Winter Edition” hanno aggiunto una nota festosa all’evento.

L’atmosfera natalizia a Conversano durerà a lungo, dal 3 dicembre al 13 gennaio, offrendo un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia. Il prossimo appuntamento da non perdere è il concerto di Karima, intitolato “KARIMA XMAS”, in programma sabato 9 dicembre in piazza XX Settembre. Sarà un’opportunità gratuita per immergersi nelle più belle musiche natalizie di tutti i tempi.

Programma “Borgo di Natale”

Nel prossimo fine settimana festivo, il programma “Borgo di Natale” presenterà numerose iniziative, tra cui l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio dall’8 dicembre. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, sarà possibile ammirare la mostra di presepi delle scuole nella chiesa di Santa Chiara, mentre il 6 dicembre ci sarà un concerto della banda Pintoni a Santa Chiara. Nel centro storico, saranno presenti imperdibili installazioni luminose e presepi nelle vie Carelli, San Domenico e Lipari dal 7 dicembre.



Questo Natale, Conversano si illumina di luci e musica, creando un’atmosfera di festa. Non perdete l’occasione di vivere la magia del Natale!

