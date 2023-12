A Taranto un focus sulle “Marine di Puglia”

La Camera di Commercio di Taranto ancora al centro di inziative che mettono al centro la programmazione turistica. Dopo il successo del “Tavolo del Turismo”, in Cittadella delle imprese si terrà il secondo di quattro workshop itineranti sulla destinazione “Marine di Puglia”.

“Lo sviluppo a misura di destinazione”: è il titolo del focus di co-progettazione per le imprese e la governance turistica, per l’organizzazione dell’offerta e della destinazione “Marine di Puglia”, che si svolgerà il prossimo 11 dicembre dalle 9,30 presso la Camera di commercio di Taranto (sala Resta) e vedrà la partecipazione di imprese del settore e stakeholder locali.

È il secondo dei quattro workshop sulla destinazione “Marine di Puglia, nell’ambito dei fondi di perequazione 2021/2022 – in coerenza con le linee programmatiche sul Turismo dei Fondi 2019/2020” – frutto della collaborazione tra Unioncamere Puglia e le cinque camere di commercio pugliesi, con il supporto tecnico di Isnart.

Negli incontri, che si stanno svolgendo in quattro province pugliesi, si punta a consolidare e valorizzare l’attrattività dei territori, attraverso lo strumento delle destinazioni turistiche e degli attrattori culturali.

Una strategia di sistema che dunque mira:

– al rafforzamento e alla qualificazione delle iniziative di promozione e sviluppo locale, dell’offerta turistica integrata, coordinata e sostenibile;

– a garantire una migliore esperienza di turismo;

– a costruire una cultura turistica della destinazione, anche in termini di impatto con la comunità locale.

PROGRAMMA

SALUTI

– On. Gianfranco Chiarelli – Commissario straordinario Camera di Commercio di Taranto

INTERVENTI

– Mariza Righetti – Isnart “L’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di Commercio: il turismo in Puglia, analisi e tendenze”

– Giovanna Tinunin – Isnart “La destinazione «Marine di Puglia»”

– Gianni Azzaro – Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo Economico, al Turismo e allo Sport del Comune di Taranto

– Roberto Settembrini – Segretario Generale Autorità di sistema Portuale del Mar Ionio

A seguire si svolgeranno dei tavoli di lavoro il cui obiettivo è far emergere le reali esigenze e le necessità degli operatori del territorio e degli stakeholder turistici della destinazione.