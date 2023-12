Bari e la sua qualità di vita: dettagli sul 69° posto nel Ranking

Qualità vita a Bari: la città si posiziona al 69esimo posto nella classifica del Sole 24 Ore, riflettendo un calo di tre posizioni rispetto all’anno precedente. Questa analisi esplora i diversi fattori che hanno influenzato la posizione di Bari, evidenziando aree di forza e di miglioramento.

Performance della Qualità della Vita: La classifica annuale del Sole 24 Ore misura la qualità della vita nelle province italiane basandosi su 90 indicatori, raggruppati in sei macrocategorie. La provincia di Bari ha mostrato un’ottima performance nel settore dell’imprenditorialità giovanile, classificandosi al secondo posto. Tuttavia, ha registrato un calo significativo nell’ambito degli affari e del lavoro, scendendo al 63esimo posto.

Indicatori Chiave: Nell’indicatore ‘Ricchezza e consumi’, Bari ha perso quattro posizioni, attestandosi al 70esimo posto. Anche l’ambito ‘Ambiente e servizi’ ha visto una discesa, con la provincia che si colloca al 74esimo posto. Tuttavia, ci sono stati miglioramenti in ‘giustizia e sicurezza’ e ‘demografia e società’, con la città che guadagna rispettivamente tre e trentanove posizioni in queste categorie.

Confronto con Altre Province Pugliesi: Nella stessa classifica, altre province pugliesi come Lecce, Bat, Taranto e Brindisi si posizionano tutte nella parte inferiore, con Foggia all’ultimo posto. Questo contesto regionale pone Bari in una posizione di rilievo, nonostante i suoi aspetti da migliorare.

Conclusioni e Prospettive: La posizione di Bari nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore offre spunti per riflessioni e azioni future. Migliorare in aree come affari e lavoro, ricchezza e consumi, e ambiente e servizi potrebbe influenzare positivamente la classifica futura della città.