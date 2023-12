Martina Franca: Annullata l’inaugurazione della pista di pattinaggio. Confermate le irregolarità sul collegamento idrico

La sera tanto attesa a Martina Franca ha preso una piega inattesa: l’annullamento dell’inaugurazione della pista di pattinaggio prevista per le 18:30 che non solo ha deluso i cittadini ma ha anche gettato luce su una situazione preoccupante.

Le irregolarità sul collegamento idrico della pista, finora solo sospettate che appaiono essere state confermate.

Il tombino dove era stato collegato il tubo che alimentava con l’acqua

Queste conferme sul collegamento idrico irregolare della pista di pattinaggio rappresentano un chiaro segnale di disattenzione verso le norme e la gestione responsabile delle risorse pubbliche.

La situazione solleva serie domande sull’integrità e la trasparenza delle iniziative pubbliche.

Problemi di traffico aggiunti al caos

La vicenda si complica ulteriormente a causa della segnaletica irregolare nel parcheggio di Piazza Crispi.

La necessità per gli automobilisti di procedere in controsenso rappresenta non solo un disagio pratico ma anche un simbolo del disordine generale.

in Piazza Crispi antistante l’edicola vengono fatte entrare delle auto per occupare i pochi parcheggi esistenti che poi devono uscire controsenso in Corso Italia

Annullamento inaugurazione pista di pattinaggio Martina Franca

Mentre la pista di pattinaggio a Martina Franca resta avvolta in un velo di incertezza, la ruota panoramica è stata inaugurata, svettando nel cielo con un’altezza che solleva più di una sopracciglia.

Secondo alcuni, infatti, supererebbe il limite di 12 metri imposto da un regolamento comunale, cosa che fa pensare a una ruota non solo panoramica, ma anche “panoramica-plus”. E con le temperature che scendono, alcuni cittadini ironizzano sul fatto che forse non ci sarà bisogno della pista di ghiaccio: basterà stare fermi sotto la ruota per congelarsi sul posto!

Con l’annullamento dell’inaugurazione e le irregolarità confermate, la comunità di Martina Franca è ora in attesa di risposte chiare e azioni responsabili da parte delle autorità.

La situazione richiede un impegno immediato per ristabilire la fiducia e l’ordine pubblico

Quello che appare strano che la Polizia Municipale seppure allrtata dalla polizia di Stato questa mattina non è intervenuta per rendersi conto di quello che stava accadendo.

Perchè la Polizia Municipale non ha accertato quello che stava avvenendo stamattina in Piazza Crispi?