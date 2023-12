Imprese pugliesi in crescita: dominio barese nella classifica economica

Imprese Pugliesi in Crescita: ecco come le aziende di Bari e provincia stanno plasmando il panorama economico regionale. Secondo un recente report di Reportaziende.it, 13 delle prime 15 aziende in Puglia per fatturato hanno sede nella zona di Bari, segnalando un evidente predominio nel panorama economico.

Dominio del Settore della Grande Distribuzione

Al vertice della classifica troviamo Megamark, un gigante della distribuzione con oltre 500 supermercati, la cui crescita continua è testimoniata da un fatturato di quasi 1,6 miliardi di euro nel 2022. Questo risultato non solo sottolinea la forza dell’azienda ma anche la vitalità del settore della grande distribuzione in Puglia.

Lavorazione del Grano: Un Pilastro dell’Economia Pugliese

Un altro settore che spicca è quello della lavorazione del grano, rappresentato da aziende come Casillo Commodities Spa, leader internazionale con un fatturato che ha superato 1,2 miliardi di euro nel 2021. Questa crescita sottolinea l’importanza del grano duro nella tradizione e nell’economia della regione.

La Forza delle Aziende Locali

Oltre alla grande distribuzione e alla lavorazione del grano, la lista comprende aziende di diversi settori, come Magna Pt nel settore automotive e Natuzzi nel settore dei mobili. Questa varietà dimostra la resilienza e la diversificazione dell’economia pugliese.

Conclusioni

Le “Imprese Pugliesi in Crescita” mostrano come la Puglia, in particolare l’area di Bari, stia diventando un fulcro economico importante in Italia. Questo sviluppo non solo rafforza l’economia locale ma offre anche nuove opportunità di lavoro e sviluppo per la regione.