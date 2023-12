Bari – Scippava le donne. Arrestato dalla polizia.

Scippava le donne. Arrestato a Bari dalla squadra mobile della Polizia un uomo di 42 anni pluripregiudicato

Arrestato, un uomo di 42 anni, scippava le donne, usando anche la violenza, un pluripregiudicato e senza fissa dimora. Accusato di aver commesso nove episodi di furti con destrezza, ai danni di donne. Questi crimini sono avvenuti a Bari e nei comuni circostanti di Modugno, Valenzano, Capurso e Bitonto, durante un periodo compreso tra agosto ed ottobre dello scorso anno.

La Polizia di Stato di Bari ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti del noto scippatore seriale di donne. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica, in seguito a un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Bari.

L’operazione è il risultato di un’indagine approfondita condotta dalla Squadra Mobile, che ha raccolto prove convergenti sulla responsabilità del sospettato. Gli investigatori hanno individuato un modus operandi comune in tutti i reati: l’uomo si avvicinava alle autovetture guidate principalmente da donne, fingendo di offrire aiuto o di simulare incidenti stradali, per poi sottrarre rapidamente borse, gioielli o altri oggetti di valore prima di fuggire sulla sua motocicletta, anch’essa rubata.

Le prove raccolte includono le denunce delle vittime, l’analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza cittadini, l’identificazione del motociclo utilizzato e l’individuazione delle caratteristiche fisiche del sospettato. Queste informazioni hanno fornito una solida base di prove che ha reso possibile l’emissione del provvedimento cautelare in carcere.

È fondamentale sottolineare che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. L’arrestato avrà la possibilità di difendersi durante l’interrogatorio di garanzia e il processo successivo, dove la sua eventuale colpevolezza per i reati contestati sarà valutata nel contraddittorio tra le parti. La Polizia di Stato ha dimostrato un impegno costante nella lotta contro la criminalità e la protezione delle vittime.