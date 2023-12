Inaugurazione ARTIGIANCASSA POINT a Galatone: Nuovo Sostegno per le PMI

Galatone, 5 Dicembre 2023 – L’inaugurazione ARTIGIANCASSA POINT a Galatone rappresenta un momento cruciale per il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) della regione. Questo evento significativo si terrà martedì 5 dicembre 2023, alle ore 16.30 in Largo San Sebastiano, segnando un passo importante verso lo sviluppo economico locale.

Un Centro Vitale per le Imprese

Il nuovo ARTIGIANCASSA POINT, gestito dall’Associazione Datoriale U.P.A.L.A.P. Lecce, fungerà da sportello per la Banca Artigiancassa, parte del gruppo BNP PARIBAS. La presenza di questo centro a Galatone simboleggia l’impegno nella crescita e nel sostegno delle PMI del territorio.

Consulenza e Formazione per l’Imprenditoria

Sotto la direzione del Dott. Guido Zappatore, l’ARTIGIANCASSA POINT si dedica a fornire consulenze avanzate e programmi di formazione per la gestione economica, finanziaria e l’innovazione delle imprese. Questo sostegno è fondamentale per la crescita delle PMI e l’evoluzione del tessuto economico locale.

Finanziamenti e Supporto su Misura

Il Point offre servizi di “finanza ordinaria” e “finanza agevolata”, grazie alla collaborazione di professionisti specializzati e al team di ADVISORY di Banca Artigiancassa. Questi servizi sono pensati per rispondere alle esigenze specifiche delle imprese della regione.

Valutazione Aziendale e Monitoraggio

Un servizio innovativo del Point è il monitoraggio degli andamenti aziendali, un aspetto cruciale per la valutazione bancaria delle imprese e per affrontare la normativa sulla “crisi di impresa”.

Un Futuro Promettente per Galatone

L’evento vede la partecipazione di importanti figure istituzionali e rappresenta una tappa fondamentale per il sostegno al tessuto imprenditoriale di Galatone. Con l’inaugurazione del nuovo ARTIGIANCASSA POINT, la città si pone come un fulcro di crescita e sviluppo per le PMI della regione.

Ringraziamenti e Auguri di Successo

La direzione di COFIDI PROGETTO ITALIA e l’Associazione U.P.A.L.A.P. Puglia, rappresentate rispettivamente dai signori Domenico Loponte e Giorgio Guacci, hanno espresso il loro ringraziamento per la partecipazione di figure chiave come Alessandro Delli Noci, Flavio Filoni, Valentino Moretto, Alfredo Anzivino e Giusi Minerva.

Un augurio speciale è stato rivolto al Dott. Guido Zappatore e al gruppo di professionisti presenti nel Point di Galatone, con l’aspirazione di grandi successi a supporto del sistema imprese della città.

Conclusione

L’inaugurazione del nuovo ARTIGIANCASSA POINT a Galatone rappresenta un passo avanti significativo nel sostegno e nello sviluppo delle piccole e medie imprese locali, un segnale di un futuro promettente per l’economia della città e della regione.