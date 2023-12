Galante M5s – Manifesta contro la discarica

Marco Galante: Il M5S si schiera al fianco dei cittadini contro l’ampliamento della discarica a Manduria

Marco Galante, Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, si è unito alle voci dei cittadini di Manduria nella loro lotta contro l’ampliamento della discarica Manduriambiente. Domani, in piazza per manifestare il loro deciso “no” all’espansione della discarica, e Galante ha dichiarato il pieno sostegno del suo partito a questa causa.

“Siamo al fianco dei cittadini di Manduria che domani saranno in piazza per dire no all’ampliamento della discarica di Manduriambiente“. Afferma Galante, che da mesi si sta occupando attivamente della questione. La preoccupazione riguarda anche la salute dei cittadini. A causa di tre impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti in un raggio di soli due chilometri.

Manduria ha già pagato un prezzo elevato a causa dell’ex discarica per rifiuti solidi urbani in Contrada Li Cicci. Questo episodio passato ha suscitato una profonda preoccupazione tra i residenti, che temono che un ampliamento della discarica possa avere effetti ancora più devastanti.

Galante ha sottolineato che, sebbene la richiesta della società Manduriambiente per un ampliamento della volumetria attuale possa sembrare legittima, in base ai requisiti del piano rifiuti, è fondamentale che la politica si unisca per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini. “Non possiamo restare indifferenti”, ha affermato Galante, sottolineando l’importanza di agire in seguito alle preoccupazioni espresse dal sindaco Pecoraro in audizione lo scorso luglio.

Il sindaco ha riportato in Commissione la preoccupazione dei residenti che devono convivere con emissioni odorigene che rendono l’aria irrespirabile. Un impatto negativo anche dal punto di vista turistico. Galante ha evidenziato l’importanza di considerare gli impatti cumulativi prima di prendere una decisione in Conferenza dei Servizi.

“In una riunione propedeutica all’esame del piano regionale dei rifiuti in Consiglio regionale nel 2021, ci era stato assicurato che la discarica Manduriambiente sarebbe stata dismessa una volta esaurita la capacità volumetrica disponibile”, ha ricordato Galante. “Questa è stata una rassicurazione che avevamo dato ai cittadini e ora non possiamo rimangiare quella promessa. Faremo tutto quanto in nostro potere per evitare che la provincia di Taranto sia penalizzata ancora una volta”.