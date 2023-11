Sicurezza e fuochi d’artificio: iniziative a Bari per la sicurezza dei giovani

La Sicurezza e Fuochi d’Artificio sono al centro di un’iniziativa educativa lanciata a Bari, dove la Polizia di Stato, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vittime di Guerra e il Policlinico di Bari, ha lanciato un progetto per sensibilizzare i giovani sui pericoli derivanti dall’uso improprio dei fuochi d’artificio.

Sicurezza e Fuochi d’Artificio

Sensibilizzazione nelle Scuole

Il progetto, che vedrà la partecipazione di circa 800 studenti, prevede quindici incontri formativi negli istituti scolastici di Bari e provincia. L’obiettivo è educare gli alunni sul corretto utilizzo dei botti legali e consapevolizzare sui rischi legati ai fuochi d’artificio illegali.

Esperti in Campo

Gli incontri sono condotti da un team specializzato, composto da artificieri, cinofili della Questura di Bari e medici esperti in chirurgia plastica. Questi professionisti illustrano ai giovani i danni fisici che possono essere causati dall’utilizzo scorretto dei fuochi d’artificio.

Approccio Pratico

Per rendere l’esperienza più coinvolgente e didattica, il progetto include una dimostrazione pratica. Viene mostrato l’effetto di un botti in modo controllato, utilizzando un manichino per simulare i possibili danni.

Importanza dell’Educazione

Questa iniziativa mette in luce l’importanza dell’educazione alla Sicurezza e Fuochi d’Artificio, soprattutto in vista delle festività. Gli organizzatori puntano a ridurre gli incidenti e a promuovere un atteggiamento responsabile tra i giovani.

Conclusione

La Sicurezza e Fuochi d’Artificio a Bari rappresentano un esempio positivo di come l’educazione e la prevenzione possano giocare un ruolo cruciale nel proteggere i giovani dai pericoli dei fuochi d’artificio illegali e promuovere l’uso sicuro e consapevole di quelli legali.