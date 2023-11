Mobilizzazione studentesca in Puglia: una voce forte contro la legge di bilancio

La Mobilizzazione Studentesca in Puglia sta guadagnando forza. Il 1 dicembre segna una data cruciale per la regione: studenti e lavoratori si uniranno in uno sciopero generale per protestare contro la legge di bilancio attuale. La manifestazione si svolgerà a Bari, simbolo di unione e forza.

La Voce degli Studenti: Un Richiamo all’Azione La Mobilizzazione Studentesca in Puglia non è solo un evento, ma un grido di battaglia. Stefano Mariano, coordinatore dell’Unione degli Studenti Puglia, esprime una profonda insoddisfazione per la mancanza di risposte concrete alle richieste studentesche. Tra le principali rivendicazioni ci sono maggiori investimenti nell’edilizia scolastica e nella riduzione del costo del materiale didattico.

Una Critica al Governo e Alle Sue Politiche La Mobilizzazione Studentesca in Puglia rappresenta anche una critica aperta alle attuali politiche governative. Vittorio Ventura, coordinatore della Rete della Conoscenza Puglia, mette in luce l’inadeguatezza della gestione dei fondi e la necessità di politiche più efficaci per garantire un futuro dignitoso alle nuove generazioni.

La CGIL e la Lotta per la Giustizia Sociale Gigia Bucci, Segretaria generale della CGIL Puglia, evidenzia come la legge di bilancio penalizzi soprattutto i giovani, tagliando risorse alla scuola pubblica e ignorando il problema della precarietà lavorativa. La sua visione è chiara: è necessario costruire una società più giusta e democratica.