Parcheggio diventa arena: morso all’orecchio in una lite

Una banale disputa per un parcheggio ha preso una svolta inquietante nel cuore di Andria, in Piazza Catuma, quando un litigio stradale ha portato a un attacco fisico che ha lasciato un uomo di 45 anni di Corato con una ferita all’orecchio sinistro.

Il protagonista di questo sconcertante episodio è un 38enne di Andria, il quale, dopo una sequenza di scambi verbali accesi, ha trasformato la tensione in violenza fisica, atterrando il suo avversario con un morso all’orecchio.

Immediatamente dopo l’aggressione, è intervenuto il personale del 118, fornendo le cure necessarie sul luogo e successivamente trasferendo il ferito all’ospedale “Bonomo”. Al momento, la vittima è ancora ricoverata con una prognosi di 30 giorni, mentre il suo aggressore, il 38enne andriese, è stato arrestato.

L’uomo arrestato dovrà rispondere delle accuse di aggressione e lesioni personali, evidenziando come una lite apparentemente innocua per il parcheggio abbia rapidamente degenerato in un episodio di violenza fisica che ha scioccato i presenti.