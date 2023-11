Mercadante e donne su una scena d’amore, un inno contro la violenza sulle donne E’ stata data nuovamente voce alla più bella di tutte le arti, la MUSICA.

”La musica..la cui nobiltà, investe tutto ciò che vive e ciò che non vive“.

La musica è un piccolo strumento, potentissimo, lenimento per carne e sangue. Arma impropria che arriva all’anima per vie sconosciute, improprie ma robustissime. Ti appoggi qualche minuto e lasci che una frase, una sequenza di note, ti prendano la testa senza più mollarti. Siamo ingiusti perché in questa terra arida, senza meta e senza confini, ciascuno tende a se stesso e allora l’uomo non si realizza e rimane irrimediabilmente incompiuto.

All’immane potenza del negativo, alla dissacrazione dei valori, dove ognuno tende a se stesso, l’Orchestra Sinfonica di Matera opta per l’immane potenza del positivo.

Evento d’eccezione per l’Orchestra Sinfonica di Matera, alle ore 20:30 di venerdì 24 novembre 2023 presso il Teatro Mercadante in Altamura, sotto la bacchetta del Maestro Michele Nitti, Direttore invitato per l’occasione, e sotto la Direzione artistica di Saverio Vizziello, si è esibita l’Orchestra Sinfonica di Matera, formata da docenti e musicisti, insieme con la solista Elisa Calabrese (flauto).

Attesa da tanti, richiesta sempre, Saverio Mercadante, l’altamurano, con questa prestigiosa rassegna musicale.

Un ciclo di concerti che evidenzia il vasto repertorio mercadantiano e il ruolo di grande protagonista della storia musicale italiana ed europea, per darne nuova luce e il meritato riconoscimento, torna ad arricchire il calendario dell’Orchestra Sinfonica di Matera in collaborazione con l’Associazione Soroptimist Club di Matera, dispensando emozioni nella città natìa del grande Maestro Saverio Mercadante.

La solista Elisa Calabrese (flauto) classe 2001 ha collaborato con prestigiose orchestre e attualmente con l’Orchestra Sinfonica di Matera, e il Direttore di fama internazionale Michele Nitti, uno dei più talentuosi Direttori d’orchestra italiani e attualmente docente presso il Conservatorio di Musica di Lecce, si sono esibiti con un programma musicale da Rossini (Ouverture dall’Italiana in Algeri), a Saverio Mercadante – Concerto per flauto e orchestra in mi minore – Allegro maestori –Largo Rondo Russo – Allegro vivace.

La seconda parte della serata ha visto l’Orchestra affrontare N. Rota Sinfonia sopra una canzone d’amore – Allegro-Scherzo – Allegro vivace, Andante sostenuto e Allegro impetuoso in finale.

Tre fra i più grandi compositori europei che, anche se “distanti” fra loro, ne è stato rapidamente apprezzato il genio.

L’Orchestra Sinfonica di Matera nasce dalla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori professori d’orchestra italiani provenienti da importanti teatri nazionali. Dotata di una straordinaria versatilità e conoscenza dei linguaggi sia del repertorio classico che di quello contemporaneo, sotto la guida del Maestro e Direttore Michele Nitti e sotto la direzione artistica di Saverio Vizziello, hanno effettuato numerose tournée, portando in scena composizioni originali in prima esecuzione regionale e nazionale.

Prima del concerto, l’Orchestra ha dedicato un momento di riflessione alle vittime di femminicidio, un grido di dolore, disperato, tossico, sanguinoso. Forte eppure fragile, come coloro che lo emettono, o che, molto più spesso, lo soffocano.

Quelle donne che diventano vittime di atti aberranti, inumani, al centro di un momento di riflessione necessario, di quelli che fanno male, ma anche bene, in misura direttamente proporzionale, obbligando alla riflessione e alla consapevolezza.

Continua quindi la programmazione dell’Orchestra Sinfonica di Matera, che sta portando all’attenzione del pubblico pugliese e lucano una Stagione Concertistica di musica classica di alto profilo culturale e artistico.

La Fondazione Orchestra lucana nasce nel Novembre del 2003 come trasformazione dell’istituzione “Orchestra Sinfonica e Filarmonica delle Provincia di Matera”, fondata nel 1987 in occasione della celebrazione del sessantesimo della Provincia.

La Fondazione persegue la finalità di diffusione e promozione dell’arte musicale con il coinvolgimento, soprattutto, dei musicisti del territorio.

Un appuntamento elitario importante per la città di Altamura e di Matera che ha registrato il Sold out, l’evento nell’evento che ha riscosso grande successo non solo di pubblico ma anche di critica.

Le emozioni tra il pubblico hanno avuto un crescendo continuo fino a raggiungere l’apice nel finale con l’Allegro impetuoso di N. Rota.

Tre grandi Maestri amorevolmente raccolti per riconsegnare al mondo, a quel mondo che fu il palcoscenico reale e ideale delle più grandi opere di Mercadante, Rossini e N. Rota, il segno indelebile dei Maestri e del “genio” italiano nel mondo.