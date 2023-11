A Taranto il Vice Presidente di Confindustria Giovanni Brugnoli

“Impresa, formazione e sviluppo del territorio provinciale- Percorsi e prospettive per una crescita condivisa” è il tema del convegno organizzato da Confindustria Taranto che si terrà lunedì, 27 novembre p.v., con inizio alle ore 9, nella ex Caserma Rossarol, in via Duomo a Taranto – Dipartimento Jonico Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Molti gli interventi che si avvicenderanno nel corso dei lavori, che saranno conclusi da Giovanni Brugnoli, Vice Presidente di Confindustria con delega all’Education.

Il convegno, prendendo le mosse dal progetto “Il Futuro ti aspetta qui” rivolto agli studenti delle scuole medie e presentato in Confindustria il mese scorso, amplia la sua prospettiva ad altri possibili scenari che vedono protagonisti, oltre gli istituti scolastici di primo e secondo grado, le Università, gli Its e gli enti locali, Provincia e Regione in Primis.

L’obiettivo è un percorso mirato che parte dall’informazione/formazione degli studenti rispetto alle opportunità espresse dal territorio – e parliamo in particolare del composito sistema imprenditoriale della città e della sua provincia – e arriva alla costruzione di prospettive concrete di futuro per le nuove generazioni, messe a loro volta nelle condizioni di poter riconoscere le proprie potenziali competenze e di trovare i giusti impulsi per poterle sviluppare.

Il programma prevede i saluti di Paolo Pardolesi, Direttore Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, di Salvatore Toma, Presidente Confindustria Taranto, di Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia e di Rinaldo Melucci, Presidente Provincia e Sindaco di Taranto.

Farà seguito la prima parte dei lavori, (Percorsi – La continuità formativa nella filiera verticale) in cui interverranno Stefano Bronzini, Rettore Università Studi di Bari, Silvia Pellegrini, Capo Dipartimento Assessorato Formazione e Lavoro Regione Puglia, Silvio Busico, Presidente ITS Logistica Puglia e Vito Alfonso, Dirigente Ufficio Scolastico Ambito Provincia di Taranto. Si passerà poi alla parte progettuale (Progetti – L’orientamento consapevole formazione-lavoro) con gli interventi di Monica Calzetta, Dirigente Formazione Professionale Regione Puglia e Maurizio Romanazzo, Direttore Formedil CPT Taranto; seguiranno le esperienze delle “Imprese con best practice in Welfare, Formazione ed Education: il patto formativo intergenerazionale nelle aziende” con gli interventi di Margherita Basile (S.G.M. Srl) e Lucia Minutello (Cisa Spa).

Anda Furfaro, Vice Presidente Confindustria Taranto con delega all’Education, parlerà successivamente del progetto di Confindustria Taranto “Il futuro ti aspetta qui!”; faranno seguito le testimonianze di Vito Leopardo, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Da Vinci (Monteiasi) e di Dino Rusciano, Promosimar Srl.

Per la seconda parte dei lavori (Prospettive – Le politiche integrate Formazione Lavoro) sono previsti gli interventi di Sebastiano Leo, Assessore Regionale Formazione e Lavoro, Anna Cammalleri, Consigliera Presidente Regionale politiche integrate, Cesare De Palma, Coordinatore Gruppo Tecnico Education Confindustria Puglia e Fabio De Bartolomeo, Presidente ANCE Taranto.

A concludere i lavori, con “La visione dell’education in Confindustria” sarà Giovanni Brugnoli, Vice Presidente Confindustria.

Modererà i lavori Roberta Morleo, responsabile dell’Ufficio Stampa di Confindustria Taranto.