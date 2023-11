BCC San Marzano al “Call Tech Action Week” di Milano

L’istituto di credito pugliese presente alla cerimonia di apertura della prima settimana dedicata al mondo Fintech, Insurtech e Proptech con 5 giorni di appuntamenti tra panel, conferenze, talk podcast e interviste per favorire l’incontro tra nuove tecnologie, idee innovative e giovani imprenditori. Nell’occasione sarà presentato l’European Financial Services Tech Hub della SDA Bocconi, di cui BCC San Marzano è partner.

San Marzano di S.G., 23 novembre 2023 – Lunedì 27 novembre BCC San Marzano partecipa alla Cerimonia di Apertura della “Call Tech Action Week Milano”, prima settimana organizzata da ICE SDA Bocconi School of Management, Assofintech, Italian PropTech Network, Osservatorio Fintech e InsurTech del Politecnico di Milano, Italian Insurtech Association – IIA con il patrocinio del Comune di Milano, per favorire l’incontro tra nuove tecnologie, idee innovative e giovani imprenditori nei settori Fintech, Insurtech e Proptech. Si svolgerà dal 27 novembre al 1° dicembre 2023, con numerosi appuntamenti in 5 giorni tra panel, conferenze, social event, talk, podcast e interviste. Gli incontri saranno aperti al pubblico e rappresenteranno un’occasione di confronto dinamico e inclusivo tra imprenditori, aziende, istituzioni, associazioni, addetti ai lavori e giovani con l’obiettivo di informare sui fabbisogni delle imprese Italiane e sulle competenze necessarie per rimanere competitivi in un mercato del lavoro che sta evolvendo velocemente.

Nel corso della prima giornata, SDA Bocconi presenterà l’European Financial Services Tech Hub, di cui BCC San Marzano è partner, dedicato ad attività di ricerca e innovazione al servizio delle aziende, con un focus particolare sull’inclusività finanziaria e sull’internazionalità.

Al tavolo dei relatori anche il presidente della BCC San Marzano Emanuele di Palma per portare la testimonianza di una banca del territorio da sempre attenta al mondo delle startup e delle nuove generazioni: “Siamo onorati di partecipare ad un evento di tale portata. Da sempre la nostra banca è attenta a tutto quello che riguarda il mondo dell’innovazione, sia dal punto di vista umano, nella misura in cui coinvolge le giovani generazioni in un processo di rinnovamento della classe dirigente del nostro paese, sia dal punto di vista tecnico in quanto introduce nuove soluzioni nel mondo della finanza. Vogliamo testimoniare l’attenzione che abbiamo sempre posto e che continuiamo a porre al mondo delle start up, per le quali abbiamo messo a disposizione una piattaforma di crowdfunding che offre l’opportunità di raccogliere fondi online al fine di sviluppare la propria iniziativa. Siamo qui da un lato come attenti ascoltatori degli indirizzi nel mondo fintech in campo economico e finanziario e dall’altro come portatori della testimonianza di un mondo fatto da piccoli istituti di credito fortemente radicati sul territorio che hanno intenzione di proseguire nella loro missione cominciata oltre 100 anni fa con una particolare attenzione al mondo dei giovani e della tecnologia.

Gimede Gigante, docente di Corporate Finance and Real Estate SDA Bocconi & Director di ICE- Innovation and Corporate Entrepreneurship ha commentato: “La Call Tech Action rappresenta un ponte tra studenti e mondo del lavoro, tra professione e innovazione, e tra Milano e l’ambito internazionale. Il nostro obiettivo è quello di creare un fertile terreno di incontro tra nuove tecnologie e idee innovative, iniziando un cammino che porti le istituzioni a incontrare le nuove generazioni, e queste ultime a muoversi verso un futuro ricco di promesse. La Call Tech Action segna quindi l’inizio di un percorso, dove l’entusiasmo, la scoperta e la curiosità guidano questa ‘prima volta’, ponendo le basi per ridurre sempre di più il divario tra istruzione e mondo del lavoro. Anche per il centro ICE, Innovation and Corporate Entrepreneurship, di SDA Bocconi CTA rappresenta l’occasione per presentare European FS Tech Hub, la piattaforma europea per i temi di innovazione, governance e valutazione”.