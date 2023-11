Sicurezza stadio rafforzata: daspo esteso per tifoso foggiano

Sicurezza Stadio Rafforzata a Foggia

Sicurezza Stadio Rafforzata è una priorità assoluta per le autorità di Foggia, in particolare durante gli eventi sportivi. Recentemente, un tifoso del Foggia Calcio ha messo alla prova questo impegno, comportandosi in modo tale da richiedere l’attenzione della Polizia di Stato.

Durante la partita tra Foggia Calcio 1920 e S.S. Turris, un steward segnalava un comportamento aggressivo da parte di questo tifoso. La Digos della Questura di Foggia interveniva prontamente, identificando il soggetto nonostante la sua resistenza.

Provvedimenti Severi per la Sicurezza

La risposta delle autorità non si è fatta attendere. Il Questore della Provincia di Foggia ha emesso un Daspo, inizialmente della durata di 5 anni, con obbligo di presentazione alla Polizia per 3 anni. Tuttavia, il comportamento reiterato del tifoso ha portato a un aggravamento del provvedimento.

Nel 2019, questo stesso tifoso aveva già ricevuto un Daspo per 6 anni, esteso ora a 8 anni. Nonostante il divieto, ha continuato a frequentare gli eventi sportivi, culminando nella partita Foggia-Pescara, dove è stato nuovamente identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria.

Un Messaggio Chiaro

Questo episodio manda un messaggio chiaro: la Sicurezza Stadio Rafforzata non è solo uno slogan, ma una realtà concreta. La Polizia di Stato e le autorità locali sono impegnate a garantire un ambiente sicuro per tutti gli appassionati di sport, senza tollerare comportamenti che mettano a rischio la sicurezza pubblica.

Conclusioni

Mentre il caso è ancora sotto esame dell’Autorità Giudiziaria, è importante ricordare che la sicurezza negli eventi sportivi è un impegno collettivo. Il rispetto delle regole e la collaborazione con le forze dell’ordine sono fondamentali per assicurare che il calcio rimanga una festa per tutti.